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華為拚場 最強Mate 40搶市

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
圖／經濟日報提供
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華為昨（10）日宣布，將於22日發布新一代的Mate 40手機，發布會以線上方式舉行。由於蘋果iPhone 12系列將於14日發布，華為選擇此時宣布，兩機PK的意味濃厚。

Mate 40系列是華為兩大旗艦系列之一，華為消費者業務CEO余承東在微博也同時宣布此一消息，還附註「史上最強大華為Mate」。

在高端手機方面，華為向來PK蘋果iPhone，雙方產品發布會時間也會較近，這次也不例外。

澎湃新聞報導，早在8月7日，在中國資訊化百人會2020年峰會上，余承東稱，今年秋季將發布華為旗艦手機Mate 40，搭載新款麒麟9000晶片。

余承東稱，麒麟9000將擁有更強大的5G能力、更強大的AI能力，更強大的CPU和GPU能力。「很遺憾的是，由於美國第二輪制裁，（晶片代工商）只接受我們5月15日之前的訂單，到今年9月15日生產就結束了。我們全世界最領先的終端晶片將成絕版。」

華為麒麟9000處理器基於台積電5奈米工藝打造，並集合華為研發的新NPU、5G基帶等技術。

華為Mate系列是華為秋季的旗艦手機，主要針對商務人士。但外界擔心華為麒麟9000的晶片儲備不足，可能會影響最終銷量。

目前已知消息顯示，華為Mate 40全系列均將採用前置左上角雙挖孔曲面屏，此外還有Pro+超大杯版本。

核心規格上，華為Mate 40系列將首發今年最強安卓處理器麒麟9000系列，這是業界第一款5nm 5G Soc，集成5G基帶，在CPU和GPU性能上都比上一代麒麟990 5G都有大幅提升。

預計大陸用戶最早可以於10月底拿到第一批產品。

華為 5G

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