5G網路布建 牽動換機潮

蘋果公司準備推出支援第5代行動通訊技術（5G）的新款iPhone，但分析師認為，美國的5G網路尚未臻成熟，還來不及打入大眾市場，消費者可能不急著升級至5G版iPhone。

美國三大無線電信業者Verizon、AT&T和T-Mobile，都尚未推出速率既高且穩定的5G網路，目前覆蓋率也不夠廣。如果這些公司無法儘快大幅升級網路，消費者即使買回5G iPhone也可能失望，因為大部分5G功能尚無用武之地。

分析師預期，在5G網路布建進度領先的中國大陸，5G iPhone可能激起一波換機潮。Synovus信託公司投資組合經理人摩根說：「5G iPhone的速度加快，應會觸動一波重大的升級周期。預料中國銷售會很強。」

相較下，分析師較看淡5G iPhone在美國市場的初期銷售展望。這是因為，美國電信業者目前提供的5G體驗大致上並沒有比4G好，5G網路覆蓋率通常斷斷續續，高速率也不是一直很穩定。

另一個問題是，最常用的應用程式（App），例如TikTok、Instagram、FaceTime等，搭配4G網路就很好用了。