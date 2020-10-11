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全球PC出貨大成長 宏碁上季增幅第一

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

最新報告預估，全球個人電腦（PC）出貨量在第3季達到7,920萬台，比一年前大增12.7%，創十年來最強增速，主要因新冠病毒疫情推升遠距辦公和線上教學蓬勃發展，其中宏碁成長率居冠，可說是最大贏家。

根據研究機構Canalys的最新報告，儘管近年來手機和平板使用人口遽增，但因疫情攪局，促使民眾在前幾個月遠距上班或參加線上教學時，更加倚賴PC。這些出貨量預測資料包含PC、筆電和高階電腦工作站（workstation），但不包含平板。

報告顯示，宏碁上季出貨560萬台PC，年增15%、超車所有對手，產品包括搭載Google作業系統Chrome OS的筆電Chromeboooks。報告也說，聯想集團上季出貨1,930萬台筆電，居全球第一，與去年同期相比則增加11.4%。

微軟5月表示，用戶每月花費逾4兆分鐘在電腦作業系統Windows 10上，折合年率勁增75%；有逾10億台微軟裝置安裝Windows 10。市調機構顧能和IDC的數據顯示，今年第2季全球PC出貨量年增2.8%。

報告也說，蘋果Mac電腦年度第4季（上季）出貨量640萬台，比去年同期增13.2%仍排行全球第四。根據報告，惠普和戴爾電腦上季出貨量分別位居全球第二和第三，出貨量分別是1,860萬台和1,190萬台。

筆電 作業系統

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