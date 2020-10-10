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網路家庭9月營收30億元

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
PChome網路家庭董事長詹宏志。圖片提供／遠見
PChome網路家庭董事長詹宏志。圖片提供／遠見

網路家庭（8044）今日公告9月營業收入30億元，月減22.3%，與去年同期接近或微減，仍維持連續15個月營收在30億元大關，累計1-9月合併營收為312.86億元，較去年同期成長13.8%，近3季維持雙位數成長動能。

網家指出，受疫情影響，Apple往年於秋季推出的新機發表延至10月亮相，為迎接台灣開賣搶購潮，旗下PChome24h購物為台灣電商唯一全系列Apple授權經銷商，將全面備戰市場買氣，樂觀看待第4季成長動能。

網家旗下PChome24h購物上半年iPhone SE手機現貨熱賣，今年Apple秋季發表會帶動站上搜尋量大增，周邊商品持續熱賣，且9月推出品牌周活動刺激買氣飆升，帶動Apple旗艦館銷量大幅成長，而第四季緊接推出Apple iPhone 12系列，預料將掀起銷售熱潮。

9月營收受到開學季、中秋節採購潮帶動，刺激旗下PChome 24h購物站上3C、家電、戶外、食品等類別銷量成長，且持續推動一線品牌銷售策略，集結500大品牌開跑9月購物季，透過品牌周活動，拉抬Apple、Samsung、Dyson、3M、碧兒泉、白蘭氏等品牌聲量，提高消費者關注度，亦同步成立「品牌旗艦館」專區，全力搶攻年輕化市場。為創造多元營收樣貌，更推出自有品牌「家好選物」系列商品，結合名店、名人帶動跨界美味商機。

Apple 營收

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