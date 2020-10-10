網路家庭9月營收30億元

高雄市9日傍晚無預警大跳電，造成鳳山、小港及大寮等區共4萬277戶停電，連高雄加工區、南科高雄園區也受影響，有網友就在PTT發文表示，高雄連水、電都搞不定，證明台積電不去高雄市是先知。

2020-10-10 15:46