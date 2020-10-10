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好險沒去？高雄跳電事件網嗆：連水、電都搞不定還想台積電

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。路透
台積電。路透

高雄市9日傍晚無預警大跳電，造成鳳山、小港及大寮等區共4萬277戶停電，連高雄加工區、南科高雄園區也受影響，有網友就在PTT發文表示，高雄連水、電都搞不定，證明台積電不去高雄市是先知。

原PO在PTT發文表示，有些人認為，科技業用電和民生電網會分開，跳電不會輪到台積電，去高雄設廠沒問題，但9日高雄跳電，連科學園區都受到影響，而原PO引用教授所說，台積電的晶片怕一般空氣中的某些成分，只要一點點的濃度，晶片都會成廢物，只要停電，廠內的備用機具要全部啟動，門從裡面關起來，如臨大敵、損失慘重，高雄跳電直接證明了台積電不去高雄是先知。

有許多網友也表示贊同台積電不去高雄設廠的作法，「跳一次電損失是億來算的」、「台積電跳一次電還得了？產線上的全部報廢，隔天股市大崩」、「停電不怎麼意外，我印象中高雄停很多次了」、「校園冷氣都搞不定了，還想台積電，笑話+1」。

也有網友認為台積電不去高雄設廠，一定有經過評估，認為不適合才不去，「之前台積電去高雄評估，結果一堆地方派系跳出來開條件這是要人家怎麼敢去設廠？光擺平要花多久時間跟錢」、「高雄問題是地方派系太複雜台積電很怕這種東西」、「不是先知，而是去以前一定會評估，當然不會為了政治犧牲」。

台積電 高雄市

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