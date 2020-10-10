股王大立光遇逆風 是因這家客戶業績即將歸零？

台股今年驚奇連連，上演「V型反轉」最高來到13031點，更一度有六檔股票同時站上千元大關，但股王大立光今年來股價竟重挫四成。原來和它的兩大客戶華為與蘋果，接連遭遇逆風，脫不了關係。

鏡頭龍頭大立光公布第三季季報，營收147.87億元，季增17％、年減20％，EPS43.74元，繳出「旺季不旺」成績單，讓已弱勢的股價近期持續破底，一度觸及1年10個月來新低。

儘管8日收盤大立光大漲近5％，但大立光前日法說澆了投資人一桶冷水，「省話一哥」執行長林恩平總結近期展望，「10月跟9月差不多，看不到11月」，會中也提到第三季面臨了大客戶完全取消訂單的窘境。

股王大立光，到底遇上什麼問題？

疫情打擊手機出貨 帶衰大立光

凱基投顧副總經理陳佳儀表示，2020上半年全球手機出貨量衰退，下半年安卓陣營會有明顯反彈，但救不了全年出貨量衰退的頹勢。

大立光高規格鏡頭世界第一，遇上手機出貨量衰退，只能倚靠手機鏡頭升級商機。不過，麥格理證券指出，儘管手機相機規格升級有成長空間，但升級將會被延宕至2021年的第二季才重新開始。

林恩平更指出，目前鏡頭趨勢是「向中低階走」，也坦承目前正遭受更大的競爭壓力。

大立光獲利支柱蘋果、華為 皆遇逆風

不過讓近期大立光衝擊最大的，正是美中競爭下的華為風波。

美國政府禁售華為晶片命令在9月15日生效，衝擊華為高階手機市場。研調機構Strategy Analytics預估華為將在2021年耗盡晶片庫存，從如今21％市占跌至4.3％。

業內人士則點出大立光近期不利因素。首先，華為是大立光第二大客戶，其中華為P系列、Mate系列高階機種全部採用大立光鏡頭，因此連帶受華為之累。至於最大客戶蘋果，儘管最近將發表iPhone12，但大立光在蘋果供應鏈，也遭受玉晶光的強力價格競爭。

華為也是法說會的熱門話題，法人提問「H開頭」（意指華為）客戶的衝擊，林恩平表示該客戶在第三季抽單，10月起該客戶業績歸零。

法人追問其他安卓客戶能否填補「H客戶」的份額，林恩平則答道「不可能啦」。但林恩平表示，與客戶共同開發案子若被對方喊停，通常會得到一筆補償。

美中貿易戰波及華為、台幣升值造成大立光第三季匯損7.1億元，甚至是疫情衝擊手機出貨，這些因素都由不得林恩平。至於對於逆境如何因應，林恩平表示將尋求稼動率（設備的運轉率）與毛利率的平衡，若產品低於某個毛利水準便不接單，「有什麼樣的規格，就有什麼樣的價格」，暗示將守護毛利率的決心。

擁領先技術 外資長線多挺大立光

儘管短期利空罩頂。但大立光擁有最先進的手機鏡頭技術，讓外資出具的報告與目標價，多半仍顯示出長線看好大立光的態度。除美銀以2900元目標價看壞大立光外，其餘主要外資則給予3750至4500元的目標價。

麥格理證券預估大立光將因華為的衝擊、鏡頭升級延後，明年與後年淨利將縮水16％、13％，但經下修的目標價3750元仍高於市價。大和證券則指出，大立光將受惠於多鏡頭的趨勢，將恢復獲利動能，給予4350元的目標價。

（文 / 毛凱恩 攝影 / 蘇義傑，本文出自2020.10.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）