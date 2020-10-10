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台積 傳可部分供貨華為

經濟日報 / 記者蔡敏姿李孟珊／綜合報導
繼AMD、Intel之後，台積電也傳出已從美國商務部獲得許可證，能夠繼續向華為供應一部分成熟工藝產品。路透
繼AMD、Intel之後，台積電也傳出已從美國商務部獲得許可證，能夠繼續向華為供應一部分成熟工藝產品。路透

陸媒集微網9日引述知情人士稱，繼超微、英特爾後，台積電也取得美國商務部許可，可以向華為供應一部分產品，但以成熟製程為主，手機單晶片（SoC）與其他先進製程產品仍不能出貨。

台積電則表示，不評論毫無根據的市場傳聞。

蘋果新機即將問世，台積電作為供應鏈核心，外資看好營運進補，台積電股價近兩日穩定上漲。台積電ADR9日早盤受此消息激勵，早盤上漲0.4%。

知情人士還指出，美國商務部不會完全封鎖華為，但如果手機處理器和基地台晶片等貨源無法得到解決，華為的核心業務依然不振。

台積電在9月全力為華為全力出貨，帶動第3季業績創新高。該公司將在10月15日舉辦法說會，法人關注對爭取華為市場的小米、vivo、Oppo等業者，台積電是否也有相應的接單方案，以及台積電未來先進製程的擴張發展計畫。現在市場傳出台積電已取得出貨華為的許可，勢必也是法說會關注重點。

因應美國禁令，華為備貨訂單是台積電第3季業績創新高的主要動力之一。9月15日後，失去華為的台積電同樣面臨填補空缺訂單的問題，如果台積電能夠拿到一部分華為供貨許可，可降低台積電填補空缺訂單的壓力，繼續維持華為的客戶關係。

禁令「斷供」生效前，台、美多家半導體業者已經向商務部申請繼續供貨的許可，禁令生效第五天，美國處理器巨頭超微（AMD）就宣布已獲得對華為的供貨許可，禁令不會影響超微主要業務，是全球第一家宣布對華為恢復供應的企業；緊接著英特爾也宣布獲得供貨許可。台積電若能通過將是第三家。

其他多家廠商，包括高通、三星、LG、SK海力士、中芯國際及台灣的聯發科和晶片廠等企業已經向美國商務部提交申請。不過，該批准程序需要美國商務部、國防部等多個部門和機構同意，而業界普遍認為要等到美國大選後才有放寬機會。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台積電 華為 美國商務部

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