台積 傳可部分供貨華為

陸媒集微網9日引述知情人士稱，繼超微、英特爾後，台積電也取得美國商務部許可，可以向華為供應一部分產品，但以成熟製程為主，手機單晶片（SoC）與其他先進製程產品仍不能出貨。

台積電則表示，不評論毫無根據的市場傳聞。

蘋果新機即將問世，台積電作為供應鏈核心，外資看好營運進補，台積電股價近兩日穩定上漲。台積電ADR9日早盤受此消息激勵，早盤上漲0.4%。

知情人士還指出，美國商務部不會完全封鎖華為，但如果手機處理器和基地台晶片等貨源無法得到解決，華為的核心業務依然不振。

台積電在9月全力為華為全力出貨，帶動第3季業績創新高。該公司將在10月15日舉辦法說會，法人關注對爭取華為市場的小米、vivo、Oppo等業者，台積電是否也有相應的接單方案，以及台積電未來先進製程的擴張發展計畫。現在市場傳出台積電已取得出貨華為的許可，勢必也是法說會關注重點。

因應美國禁令，華為備貨訂單是台積電第3季業績創新高的主要動力之一。9月15日後，失去華為的台積電同樣面臨填補空缺訂單的問題，如果台積電能夠拿到一部分華為供貨許可，可降低台積電填補空缺訂單的壓力，繼續維持華為的客戶關係。

禁令「斷供」生效前，台、美多家半導體業者已經向商務部申請繼續供貨的許可，禁令生效第五天，美國處理器巨頭超微（AMD）就宣布已獲得對華為的供貨許可，禁令不會影響超微主要業務，是全球第一家宣布對華為恢復供應的企業；緊接著英特爾也宣布獲得供貨許可。台積電若能通過將是第三家。