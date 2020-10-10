蘋果攻5G換機潮 帶旺PCB鏈

經濟日報 / 記者尹慧中／台北報導
圖／經濟日報提供
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iPhone 12系列新機面世進入倒數計時，市場期待拉動第4季消費需求，蘋概鏈的印刷電路板（PCB）大廠已經總動員。

因應智慧型手機新品分批開賣，相關手機材料與PCB供應商都已分別開始規劃準備明年農曆年前後的生產與人力安排，華通、軟板雙雄台郡與臻鼎以及台光電明年第1季初步看來將是淡季不淡，顯示廠商對新品後市看好。

業界盛傳，蘋果已要求供應商加緊應對明年生產備貨需求，對全球高階軟板與PCB製程需求持續升溫，特別是5G開通後，五年一次的大換機潮將在今年底至明年初浮現，跟上5G升級趨勢，台系PCB廠商訂單能見度拉長，訂單也陸續塞滿至農曆年。

儘管被市場點名的供應商皆不評論單一客戶或產品訊息，但業界觀察，今年新機種和往年不同，採分批開賣，整體產業旺季表現有拉長效應，各大廠商開始安排明年過年期間的生產計畫。

銅箔基板（CCL）廠商台光電提到，由於持續全產全銷，除了安排大陸黃石廠區持續開出新產能，已提前準備明年過年的庫存需求，一部分是應對新冠病毒疫情提早儲備，一部分是配合智慧機需求持續升溫。

歷年第4季都是軟板廠商營運高峰，硬板廠商華通今年也不看淡10月營運表現。華通指出，10月需求比9月好，在終端新品推出之下，第4季將維持滿載生產，明年農曆年前後相關生產人力也開始安排。

由於旗艦機種部分延後至11月開賣，軟板大廠臻鼎、台郡旺季熱度拉長，已經開始規畫過年加班生產人力。面對外界關注，臻鼎表示，目前過年初步觀察終端訂單還不錯，因此配合客戶需求已著手安排相關計畫。

目前美國零售通路商已傳出iPhone 12、iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max的多款配色消息，iPhone 12不論5.4吋或6.1吋都傳出新色有包含藍色在內的五色可選，Pro系列則有三色可選。容量上，入門款64GB起跳，iPhone 12 Pro系列容量為128GB起跳。

重要規格變化上，美國市場傳出，新款iPhone採用iPad Pro設計風格，在邊框上採取不同設計，入門款機種預定10月先開賣，高階機種Pro與Pro Max預定11月陸續開賣，有助生產製造需求熱度延續到明年上半年。

iPhone iPhone 12

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