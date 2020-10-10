300億美元 超微擬併賽靈思

經濟日報 / 編譯洪啟原、記者蕭君暉／綜合報導
圖／經濟日報提供
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知情人士透露，晶片大廠超微（AMD）正進一步洽談併購全球最大FPGA賽靈思（Xilinx），交易價值可能超過300億美元，最快有望下周宣布，成為近來半導體業整併熱潮的最新一樁收購案。此舉被視為超微積極擴大挑戰英特爾在伺服器的主要地位和邊緣運算市場。

超微同樣是處理器與繪圖晶片大廠，若能整合FPGA，未來可望推出更完整的資料中心解決方案，FPGA普遍被用在AI，物聯網，嵌入式的汽車電子與航空，以及5G基礎建設，為資料中心的伺服器增添新的業務成長力道，台灣的廣達、緯穎、英業達與緯創等伺服器供應商，均可望受惠。

綜合華爾街日報與彭博資訊報導，超微與賽靈思還不保證能達成協議，此案一度停擺，最近才重啟談判。華爾街日報指出，賽靈思目前市值約260億美元，併購金額可能超過300億美元，成為今年全球第二大規模的併購交易，僅次於輝達上月提議以400億美元收購安謀。

今年來全球前兩大併購案全都出自「台南囝仔」手筆，超微執行長蘇姿丰與輝達執行長黃仁勳都來自台南。

2015年英特爾以167億美元收購全球第二大FPGA廠Altera，並在2018年宣布，旗下的FPGA被應用於主流的資料中心OEM廠商中。

廣達董事長林百里之前就表示，AI將從中心化的雲端運算，轉變到去中心化的邊緣運算和各種智慧物聯網裝置運算，AI在周邊設備的搭載率，由2018年的10%，成長到2025年的100%。

超微收購賽靈思，可能撼動英特爾在資料中心伺服器零組件的主導地位。賽靈思主要生產用於無線網路的可編程晶片，超微透過併購可望跨入新市場，在電信與國防市場擁有更穩固的立足點。

賽靈思的「現場可規劃邏輯陣列」（FPGA）晶片相當獨特，在硬體內仍能以軟體調整功能，常被用於電信基礎設施。執行長彭文迪（Victor Peng）帶領賽靈思將產品領域拓展至資料中心，以FPGA加快處理AI等工作。

超微有意收購賽靈思，反映亞馬遜和Google母公司字母等雲端服務供應商的需求日增。

亞馬遜等業者正競相加強搜尋與AI等功能，且正試著自行打造硬體，在在加重晶片業者強化產品陣容的壓力。

賽靈思股價9日早盤飆漲16%，超微則跌3.6%。投資人關注超微併購的財源、能否說服股東，最近外界對超微帳上現金存量提出憂慮，上季帳面現金與約當現金18億美元，遠低於其他晶片大廠，但超微股價今年來已飆漲89%，市值超過1,000億美元，可能以股票支付這樁交易。

超微 併購

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