超微將推新顯卡 微星、技嘉樂

超微（AMD）正式發布新一代個人電腦（PC）處理器與顯示卡，躍升全球最快遊戲處理器，較上一代性能提升19%，主機板與顯示卡業者如微星、技嘉、華擎、撼訊等，喜迎第4季業績成長助力。

AMD昨（9）日公布全新Z3架構的AMD Zen 5000系列桌上型處理器系列，頂級的AMD Ryzen 5000系列處理器，在頂級AMD Ryzen 9 5950X中提供多達16個核心，32個執行緒和72 MB Catch，可將遊戲性能提升26％。

新的AMD Zen 3內核體系結構使每周期指令（IPC）的生成量提高了19％，是自2017年以來最強大的產品。

AMD執行長蘇姿丰提前為28日新一代顯示卡Radeon RX 6000 暖身，她在發表會上主動拿出Radeon RX 6000 的公版顯示卡實品，讓玩家首度看到Radeon RX 6000。

10月底發表的Radeon RX 6000將採用RDNA 2架構，首度整合硬體光線追蹤架構，並具備PCIe 4介面； AMD也透過一段實機遊戲畫面進行展示，強調「為4K遊戲體驗而生」。