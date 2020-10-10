超微併賽靈思／彭博解讀 攻守兼備高招

分析師認為，晶片大廠超微（AMD）收購賽靈思（Xilinx），是「攻守兼備」的高招，在資料中心運算領域可繼續抗衡英特爾與輝達，還開發5G市場。

彭博資訊分析師指出，超微仿效輝達的模式，以收購不同專長的晶片商，拓展產品陣容與市場，提供雲端客戶更多選項。英特爾擁有多元的資料中心運算資產，輝達也透過收購Mellanox、提議收購安謀（ARM），擴增產品。

超微在收購賽靈思後，將能拓展資料中心業務，讓運算資產不僅限於x86架構的個人電腦（PC）與伺服器晶片。賽靈思的「現場可規劃邏輯陣列」（FPGA）運算引擎可以編程，非常適合用於網路設備、彈性調度AI工作處理速度，讓超微的主要產品從中央處理器（CPU）與繪圖晶片，擴增到AI與網路。

若收購案成功，賽靈思可望為超微帶進13億美元的年營收，雙方來自航太、國防及工業東端市場的營收占比將擴增至12%，來自有線與無線通訊業務的營收將達9.67億美元，占比達9%。

以過去一年的營收估算，合併後新公司來自PC CPU與繪圖晶片的營收占比仍約50%，來自資料中心與遊戲主機晶片的營收則為24億美元，占比為22%。