複製精測模式 中華電孵新金雞

中華電信轉投資的三大轉投資事業，包括半導體產業的中華精測、網路資料中心及雲端產業是方從圖資跨向自駕車領域的勤崴，三家公司股價與營收都亮眼，奠定開發技術金礦基礎。

目前下一個潛在「小金雞」就是中華國際資安，中華電信總經理郭水義表示，未來複製中華精測模式，打造更多世界第一，創造更多億萬富翁。

近年研究院研發重點包含無線通訊、寬頻網路、雲端、網路管理、資安、智慧商務、感知理解（智慧分析）、智慧聯網、匯流服務、交通與安防等核心業務及新興業務所需技術，內部蘊藏不少技術金礦，近年中華電信開始鼓勵內部創業，育成新團隊。

中華精測就是2005年從研究院PCB團隊獨立出來，當年僅20人，成立初期虧損，但自2015年起，每年大賺一至兩個股本。十年磨一劍，如今創造出不少億萬富翁。

郭水義表示，過去工研院育成出台積電，中華電信就是比照工研院育成台積電模式，想讓更多台灣之光站上國際舞台。

他常以精測案例鼓勵內部創業，研究員要「Think Big」，技術能力達到世界第一水準。最近他推動總公司投資處要做「億萬富翁創造者」，育成更多新團隊、新公司。