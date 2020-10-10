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中華電挖技術金礦 雙軌並進

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

中華電信尋找「技術金礦」雙軌進行。對內成立育成中心，推動旗下電信研究院轉型、技術變現；對外廣結盟，鎖定人工智慧（AI）、軟體定義網路（SDN）及創新應用三領域投資。打造更多全球第一團隊，賺全世界的錢。

中華電信董事長謝繼茂表示，5G網路快速傳輸資料，結合AI跟大數據的各項服務和應用，是未來潛在商機。近年中華電信的AI語音辨識、人臉辨識、車流車型辨識，甚至是機器人等AI產品已經引進企業客戶端。以車型、車牌辨識為例，可協助智慧交通政策、科技執法及保全應用；透過AI打造智慧農業，提升產量與產值；語音辨識機器則可進行客服電話導航或調整路線。

中華電信旗下中華電信研究院是中華電信的技術基礎部門，股價一度登上千元股后的中華精測就是中華電信研究院的研究成果。總經理郭水義近參加研究院轉型策略會議，他表示，亞馬遜AWS香港暨台灣總經理王定愷就建議，中華電信研究院不要只賺本地的錢，應該將解決方案放上雲端，到處賺全世界的錢。

郭水義表示，研究院員工期盼立足台灣，邁向國際，未來積極以研究院的技術能量，攜手產業，讓5G加上AI，電信加上百業，政府加上民間，衝刺全球市場。研究院內只要技術能力「世界級」的團隊，未來鼓勵創業，在台灣打造更多世界第一團隊。

中華電信也積極進行跨業結盟，郭水義表示，結盟也包括投資、併購等策略，與新創團隊或者是創新應用服務業者合作，讓中華電信成為新創團隊的後盾，推向世界舞台。

近期中華電信透過5G加速器、創新應用大賽或者是與新創團隊合作，攜手稜研科技、農譯科技等合作。

中華電信 5G 中華精測

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