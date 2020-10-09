奧圖碼商用雷射投影 打造台灣設計展數位展演空間

台灣年度設計界盛會-2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」移師新竹開跑，全球投影機領導品牌Optoma奧圖碼今年接下整體光影視覺呈現的重責大任，集結多達18台雷射高亮度短焦投影機和ZK/ZU高階商用投影方案，精準詮釋新竹引以為傲的科技能量和風城的在地印記，透過不同展區的主題概念和投影影像，串聯新竹從過去到未來的古城風華和發展軌跡，再次帶給廣大民眾一個全新的視覺衝擊和文化體驗。

此次2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」有6大展區，主要以T1場館「城市終端機」為主題核心延伸出三大展演區域 - 「新竹生活掃描機」、「電波隧道」和「十三道工序城市」，每個區域都配置奧圖碼先進的投影解決方案和工程技術，首先利用雷射短焦投影機創造出包含地面投影、桌面投影、隧道影像、數位傳送門等令人目眩神迷的數位展演場域，進入的參觀民眾隨著深入各式主題展區，在絢麗的光影藝術催化下，個人實體彷彿逐漸被拆解成數位化的虛擬內容，進而徹底融入、體驗過去20年台灣科技發展的美好歲月。

一樓展區更設置了壯觀的數位瀑布空間，利用奧圖碼ZK1050 / ZU1050雷射高階商用投影方案進行浮空紗投影，直接將數碼元素影像投影在漂浮白色薄紗上，搭配現場科幻感十足的磅礡音效，漫步其中毋需多言，光影交錯間即可盡情享受迷幻爆棚的科技魅力。

奧圖碼表示，贊助2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」投影機全數為雷射系列機種，包含短焦系列ZU500TST / ZW400UST / ZH500UST和ZK1050 / ZU1050高階商用投影方案，皆具備長效的光源壽命和鮮豔銳利的影像品質，同時搭載多種影像強化、校調和投影方式選擇，突破傳統影像呈現的束縛，有效提供策展單位更彈性且更多元的視覺創作嘗試。2020台灣設計展活動時間10/1至10/11，全程免費參觀，歡迎民眾踴躍前往T1場館「城市終端機」(新竹市立體育館)共襄盛舉。