總統府9月發布總統令，特任前資策會董事長郭耀煌為行政院政務委員。郭耀煌昨（8）日首次出席行政院會，行政院長蘇貞昌也向閣員介紹新任政委，他表示要借重郭耀煌的長才，協調推動跨部會科技應用和數位發展等政策。

行政院科技政委一職，在原科技政委吳政忠於今年5月20日轉任科技部長後，便懸缺至今。

總統府於9月中發布人令，特任郭耀煌為行政院政委，補齊行政院共九席政委，但郭當時仍在成功大學任教，因此10月1日起才正式就任。

行政院昨日召開10月以來首次的行政院院會，發言人丁怡銘轉述，蘇揆在院會上向所有內閣成員介紹新任政委郭耀煌，並表示郭是政府長期培育的科技方面領域人才，熟悉行政體系的運作，在產、學、研方面也都擁有豐富的歷練。

蘇揆表示，郭耀煌曾任成大資工系教授、研發長、政大理學院院長、教育部電算中心主任、原國科會工程科技中心主任、行政院科技會報辦公室執行秘書、資策會董事長，政府要特別借重其相關長才，來協調推動跨部會科技應用與數位發展等政策。

據悉，郭耀煌將負責吳政忠擔任科技政委時的相關政務，包括負責督導行政院數位與科技相關業務，也負責督導科技部、經濟部科技相關、教育部產學研相關、國防部產業相關、智慧機械業務，並出任科技會報辦公室副召集人一職。

據透露，郭耀煌將與吳政忠、數位政委唐鳳等合作，合力推動即將成立的「數位發展部」相關業務，也盛傳郭耀煌有相當高機會會出任此新設單位首長。

「數位發展部」為蔡總統政見之一，將統籌資訊、資安、電信、網路、傳播五大領域業務，行政院擬於本會期提出相關組織改造草案。