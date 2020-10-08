台灣半導體前20大公司薪資排行曝光 台積電僅排第六
半導體業今年不受疫情影響，企業營運表現陸續創新高，也讓許多求職者嚮往加入此產業，比薪水薪資查詢平台今（8）日公布半導體產業薪資調查，有著「護國神山」之稱的台積電（2330），在台灣半導體產業前20名熱門公司，平均月薪排行僅排第六名，平均年薪排行第五，台積電回應，台積公司與員工共享成就與利潤，並提供具競爭力的員工福利。
台積電表示，人才是台積公司重要的資產。我們致力於提供全球五萬多名同仁具挑戰性的良好工作環境，以及長期的職涯發展機會。隨著公司不斷精進技術創新能力，台積員工也一起持續發展新技能、開拓全球視野。台積公司同時與員工共享成就與利潤，並提供具競爭力的員工福利。
根據比薪水分析勞工自主回報的薪資情報資料顯示，台灣半導體產業前20名熱門公司平均月薪超越台積電的半導體業公司，包括聯發科、晨星、聯詠、瑞昱以及美光，而平均月薪高過半導體產業平均月薪49,859元的公司則有聯發科、晨星、 聯詠、瑞昱、台灣美光、台積電以及聯電，平均年薪高過半導體產業平均年薪851,464 元的公司則是晨星、聯發科、聯詠、瑞昱、台積電以及世界先進。
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