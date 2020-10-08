盛弘9月營收4億元、年增59.76% 創歷史新高

盛弘醫藥（8403）今（8）日公告9月合併營收4億元，年增59.76%，創下單月歷史新高紀錄。新冠疫情在全球蔓延仍未停，帶動防疫物資需求不減，加上醫藥及健診市場持續回溫，累計盛弘集團前三季合併營收達29.8億元，年增28.7%，已達到去年全年營收31.24億元的九成以上，為公司成立以來單月最佳表現。

盛弘醫藥指出，該公司本業醫藥流通、及轉投資躍獅連鎖藥局，以及旗下熔噴布大廠敏成，持續受惠防疫物資需求，營運維持高檔，加上近年著力於醫療生態系整合之初步成效顯現，9月份不但創下單月歷史新高，今年前三季合併營收亦創下公司成立以來之最佳紀錄。

盛弘醫藥指出，集團目前朝向精準健康領域發展，強化醫療體系、及旗下藥局採購供應鏈與盛雲電商平台之建置皆以雲端、AI及大數據整合，期提高服務品質與效率，大健康生態系營運逐步到位，中長期成長動能無虞。

新冠疫情全球蔓延，刺激整體醫療商機發展，尤其帶動台灣防疫物資、預防醫學的需求成長，目前台灣本土雖受疫情影響生活有限，然而在秋冬疫情及流感可能捲土重來的預期下，長期來看，盛弘集團佈局之大健康生態系仍可望持續受惠。