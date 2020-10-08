歐買尬9月營收1.24億元 歷史次高
遊戲及支付業者歐買尬（3687）今（8）日公布9月合併營收達1.24億元，月增7.5%、年增36.1%，為單月營收歷史次高。歐買尬表示，營收成長來自於新遊戲《進擊吧！三國2》表現良好，以及子公司維持成長；遊戲部份將在10月中推出全新改版，持續提供嶄新遊戲體驗，維持玩家熱度。
歐買尬第3季合併營收為3.5億元，季增14.3%、年增30.4%；前9個月累計合併營收達9.6億元，年增23.5%。
歐買尬在8月推出全新手遊《進擊吧！三國2》，獲得玩家迴響，連連推升歐買尬業績表現。今年上線的虛寶交易平台「FunPoint」，用戶與交易也有倍數成長，投資子公司綠界科技（6763）第三方支付業績成長挹注，帶動上半年整體獲利。
歐買尬持有逾三成的興櫃子公司綠界科技，今日也公布9月營收達1.05億元，為上市後首次達成單月營收破億，創下歷史新高。綠界科技今年在疫情影響下，使網購需求升溫，網路收單金額也跟著大增。
綠界科技目前已占有中小型電商市場的7~8成，今年下半年更陸續推出電子票券，以及跨國物流等加值服務，持續拓展業務範圍。
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