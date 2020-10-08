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文組人有沒有機會加入半導體業？二大關鍵看這裡
半導體人才成職場當紅炸子雞，不僅台積電大舉徵才開出 8000 個工作機會，更特別進到台成清交等大學進行校園徵才，也有許多人開始分析，文組人到底有沒有機會加入這正夯的半導體產業圈之中。
根據面試趣、比薪水網站的分析，文組人想進軍半導體產業，「學校位置」及「語言」為兩大重點。
面試趣心得交流平台分析半導體產業面試心得，除了大家都知道的「國立大學學歷」是進入半導體產業較為吃香的條件外，從數據端可觀察到「學校位置」其實也具有關鍵性的影響。
以新竹科學園區為例，清大、交大、中央以及明新科大都在竹科招募人才的守備範圍中，至於台南科學園區，則是為成大帶來了優勢。
至於另一個求職重點則是「語言」，台灣半導體產業市場遍及全球，英文外語專⻑是很有優勢的專業條件，比薪水從數據端也發現，「日文專長」在台灣的半導體求職市場中，也有著不小的需求。
有外語專長的文組人，建議可以把握「客服」與「業務」這類的職缺，至於在有地緣性關係大學就讀的朋友，則可以從「採購」、「人資」、「行銷」等職務切入。
此外，根據面試趣的調查，台灣半導體產業最常面試的大專院校，第一名為成功大學，第二名是清華大學、第三名則是台灣大學。其他依序為交通大學、中央大學、雲林科技大學、台灣科技大學、台北科技大學、明新科技大學。
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