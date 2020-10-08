文組人有沒有機會加入半導體業？二大關鍵看這裡

半導體人才成職場當紅炸子雞，不僅台積電大舉徵才開出 8000 個工作機會，更特別進到台成清交等大學進行校園徵才，也有許多人開始分析，文組人到底有沒有機會加入這正夯的半導體產業圈之中。

根據面試趣、比薪水網站的分析，文組人想進軍半導體產業，「學校位置」及「語言」為兩大重點。

面試趣心得交流平台分析半導體產業面試心得，除了大家都知道的「國立大學學歷」是進入半導體產業較為吃香的條件外，從數據端可觀察到「學校位置」其實也具有關鍵性的影響。

以新竹科學園區為例，清大、交大、中央以及明新科大都在竹科招募人才的守備範圍中，至於台南科學園區，則是為成大帶來了優勢。

至於另一個求職重點則是「語言」，台灣半導體產業市場遍及全球，英文外語專⻑是很有優勢的專業條件，比薪水從數據端也發現，「日文專長」在台灣的半導體求職市場中，也有著不小的需求。

有外語專長的文組人，建議可以把握「客服」與「業務」這類的職缺，至於在有地緣性關係大學就讀的朋友，則可以從「採購」、「人資」、「行銷」等職務切入。