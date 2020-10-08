台灣半導體前20大公司薪資排行曝光 台積電只排第六

半導體業熱門度近來再創新高局勢，開始讓許多求職者嚮往加入這個產業，比薪水薪資查詢平台今（8）日公布半導體產業薪資調查，結果發現，有著「護國神山」之稱的台積電，在台灣半導體產業前20名熱門公司，平均月薪排行僅排第六名，平均年薪排行第五。

根據比薪水分析勞工自主回報的薪資情報資料顯示，台灣半導體產業前20名熱門公司平均月薪超越台積電的半導體業公司有：聯發科、晨星、聯詠、瑞昱以及美光。而平均月薪高過半導體產業平均月薪 49,859 元的公司則有聯發科、晨星、 聯詠、瑞昱、台灣美光、台積電以及聯電，平均年薪高過半導體產業平均年薪 851,464 元的公司則是：晨星、聯發科、聯詠、瑞昱、台積電以及世界先進。

比薪水創辦人陳致宏分析，半導體產業鏈非常長，而薪資也隨著上游（IP 設計、IC 設 計）、中游（IC 製造、晶圓製造）、下游（IC 封裝測試、IC 模組）的製程階段不同有所差距。在上游的研發、設計，薪資一定是高於下游的封裝與測試。台積電在半導體產業鏈裡屬於中游產業，而超越台積電的這些公司，就是屬於半導體產業鏈上游，由薪資數據就可明顯的瞭解到半導體產業的脈絡。

台灣依靠著半導體產業在全球大放異彩，國內有上千間半導體相關公司，比薪水將台灣半導體產業的薪資數據進一步分析，結果顯示，半導體產業的平均月薪為 49,859 元，與7月主計處公告的經常性薪資平均 42,481 元相比，高出了 7,378 元，可見半導體產業薪資在市場的競爭力高於多數產業。