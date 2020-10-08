訊連加入聯發科技AIoT生態系統 打造刷臉AIoT終端設備

訊連科技（5203）宣布與半導體領導廠商聯發科技（2454）結盟，加入聯發科技之AIoT生態系統。旗下FaceMe AI臉部辨識引擎支援聯發科技打造之i350終端AI平台，可協助各式AIoT設備，如KIOSK自助服務機、智慧家電、POS系統等快速導入臉部辨識技術，打造智慧城市、智慧家居及智慧零售等刷臉應用。

聯發科技為全球頂尖之半導體公司，在智慧手持裝置、智慧家庭應用、無線連結技術及物聯網產品等市場位居領先地位。聯發科技全新推出的i350 為一款專為視覺與語音處理的主流 AIoT 應用而設計的終端 AI 平台，以14 奈米製程為基礎，結合視覺與語音終端 AI 專用的 APU（AI 處理器）與 DSP，提供一般應用更強大且更加節能省電的功能。i350平台可適用於臉部、手勢與動作辨識、LPR(車牌辨識)、語音啟動與生物辨識測量等用途。

針對聯發科技i350 AI終端平台，訊連科技FaceMe可提供臉部偵測、臉部特徵值擷取及臉部辨識等功能，在臉部辨識部分可極具效率的於0.12秒內完成臉部偵測及特徵擷取。此外，透過聯發科技NeuroPilot平台，可加速FaceMe於AI深度學習推論之運算速度。使用i350的NeuroPilot執行臉部偵測的AI運算時，與純CPU之運算力相比，可提升高達三倍的運算速度，i350整體效能可讓開發商實現多種豐富的應用。

「臉部辨識於AIoT應用蓬勃發展，其中又以在邊緣裝置上的應用最為廣泛。臉部辨識可普遍使用於門禁、零售、智慧建築等多種不同場景。」訊連科技黃肇雄執行長表示：「訊連科技很榮幸加入聯發科技AIoT生態系統，透過對i350的優化，可協助各式AIoT硬體開發商打造出高效能、低功耗、多樣化的臉部辨識應用。」