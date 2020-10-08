AI落地 工業局培訓AI推手帶產業數位轉型

2020台灣正式跨入5G服務元年，物聯網(IoT)和先進半導體技術加持下擴展多元且無限的智慧應用，經濟部工業局為協助產業接軌AI人工智慧，超前部署應用輔導計畫，10月AI推手培訓和AI HUB小聚系列活動登場，攜手產業數位轉型「贏」向嶄新大未來。

經濟部工業局作為AI大未來領頭角色，委託財團法人資訊工業策進會執行「AI智慧應用服務發展環境推動計畫」，透過AI HUB平台串接10家公協會共同推動AI應用落地，至少300家業者接受輔導，有計畫地步向數位轉型。銳不可擋的AI趨勢下，包含台灣研發型生技新藥發展協會、中華民國工業安全衛生協會、電腦輔助成型技術交流協會、台灣區絲織工業同業公會、台灣長期照顧發展協會全國聯合會、中華民國全國商業總會、台灣食品暨製藥機械工業同業公會、台灣區表面處理工業同業公會、台灣資源再生協會、中華產業機械設備協會10家公協會成立SIG，共同推動AI應用落地。

圖／聯合線上 提供

AI HUB平台在10月推出AI推手培訓及AI HUB小聚交流兩階段活動，10/16日起邀請製造、零售產業先進於資策會民生科服大樓共聚一堂，深入掌握AI HUB服務平台及輔導資源，從產業AI應用案例當中汲取經驗、觸發靈感，在活動現場合作共創AI在智慧製造、智慧零售的創新產業情境。

10月19日起的系列活動中，「AI推手培訓」培訓企業AI應用者掌握輔導機制、進行案例交流分享，讓企業了解如何透過資源挹注、供需媒合，本活動將產業智慧化方法STEPS為企業進行培訓。進一步「AI HUB小聚交流」則著重在AI技術應用面的共創，針對AOI在製造產業的應用及AI在零售產業的應用，邀請領域業者、解決方案業者及新創共創產業特色應用情境，帶動AI應用落地，產業整體升級。