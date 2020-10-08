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北美電視需求增 Q3電視出貨量6,205萬台創單季歷史新高

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

集邦科技（TrendForce）顯示器研究處今（8）日表示，受惠於北美電視需求大幅上升兩成，以及上半年電視品牌廠因疫情將出貨時程遞延，讓第3季旺季效應更加顯著，出貨量以6,205萬台創下單季歷史新高紀錄，季增幅高達38.8%，年增12.9%。

展望第4季，面板價格仍將持續上漲，若市場需求熱度不減，預期品牌仍將積極以達成年度出貨為目標，同時擴大市占率，預估出貨量將達季成長4%，上看6,453萬台。進一步推升全年出貨量至2億1,609萬台，年減0.8%。

北美大品牌銷售表現亮眼，TCL第3季出貨年增幅達52.7%

觀察北美地區電視銷售狀況，美國自今年3月初疫情爆發後，居家時間延長意外提升民眾對電視產品黏著度，四月開始對於電視需求顯著提升。累計至今年8月底，北美地區銷售量較去年已成長兩成，有助於提升三星電子、TCL、Vizio、海信與LG電子等品牌的出貨表現。其中TCL近年積極拓展海外市場，除了透過集團面板和代工廠進行垂直整合並優化成本，同時受惠於疫情衍伸的宅經濟，使消費者對中小尺寸、主流電視產品需求大幅提升，進而拉升其第3季出貨量至733萬台，季增29%，年成長以52.7%居眾品牌之冠。

32吋面板價格上漲五成，第4季將持續走揚，品牌成本壓力不小

電視面板價格經歷第3季大幅上漲後，32吋HD價格漲幅超過五成；55吋UHD亦上漲41%，反觀今年北美地區電視平均零售價格下降3~5%，充分顯示品牌為達成年度出貨目標與擴大市占率不惜犧牲獲利。由於第四季電視需求預期將持續攀升，在供應端三星顯示（SDC）於今年底結束LCD面板生產、京東方對中電熊貓併購案底定後，意味著明年電視面板供應商也將更加集中，品牌為求明年面板廠能穩定供貨，即便預估第4季32吋和55吋仍有15~20%的漲幅，也得接受漲價的壓力。

電視面板 疫情

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