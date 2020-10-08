電器盃反詐騙公益路跑 祭百萬家電獎品

以獎品CP值爆表廣受歡迎的「2020第六屆電器盃-反詐騙公益路跑」，將於11月29日在大直美堤河濱公園為愛起跑，由台北市電器商業同業公會主辦，今年特別邀請金鐘影后陳孝萱擔任活動大使，鼓勵大眾一起健康跑起來，更邀請參賽跑者捐贈晶片押金做公益，報名將於10月31日截止，歡迎大家呼朋友引伴參加，來一場久違的健康路跑派對。

此次路跑除了倡導汰舊家電節能換新、節能電器貨物稅減免補助環保愛地球之外，也以反詐騙宣導為主題，提醒民眾多注意人身財產安全，並呼應全民體育增進身心健康，更增加了關懷社會弱勢的滿滿心意！

今年電器盃反詐騙公益路跑，邀請熱愛健康路跑、同時也是社會永續發展推廣協會副理事長的藝人陳孝萱擔任活動大使。原本不愛運動的她，因為孩子關心自己的身體而開始重視健康，更因在社會永續發展推廣協會服務，接觸到馬拉松，並受到「國手匯」的馬拉松選手激勵，故而嘗試馬拉松運動，並且在4月初完成半馬自我訓練，超越自我極限、獲得滿滿能量，也開始積極邀請親朋好友一起為健康而跑。

活動大使陳孝萱表示，很榮幸成為這次路跑的活動大使，希望大家報名跑出健康身心之外，11月29日當天也會和「國手匯」的馬拉松選手陳宇璿、王子銘一同在現場為參賽者打氣加油，並呼籲大家捐出晶片押金100元，款項將贈予社會永續發展推廣協會，全數用於更多公益團體的發展，讓愛心得以延續，也讓這場路跑更加意義深遠。

由台北市電器商業同業公會領軍號召，募集各大國際知名家電品牌熱情加碼贊助，就是要打造一場CP值無敵的路跑賽事！賽程分為5K、10K、21K，報名費最高僅1,000元，只要完成賽事，就能將價值699元的Panasonic百變整髮器帶回家！

為鼓勵參與困難度較高的21K競賽的跑者，大會提供優質家電獎項以資獎勵，第一名為金慧唱雲端觸控點歌機(市價55,000元)、第二名為大金閃流放電+主動離子雙功能+HEPA靜電清淨機(市價11,800元)、第三名為三洋12.5K單槽不銹鋼內槽省水洗衣機(市價10,900元)、第四名為日立 6L B式微電腦PM2.5一級能效除溼機(市價7990元)、第五名為聲寶32 型LEDHIHD液晶電視機(市價6,990元)。

除此之外，活動現場安排電器好禮抽獎活動，共有36個總值百萬元獎項，特獎為SHARP 8K 70型超薄液晶電視機、頭獎為Panasonic 610 公升三門無邊框玻璃門板變頻一級能效電冰箱，祝福跑者跑出好成績之外，更有好運氣把家電好禮搬回家！

2020第六屆電器盃反詐騙公益路跑報名網址：https://bit.ly/33LUKak