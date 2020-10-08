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訊連加入聯發科AIoT生態系 強攻人臉識別商機

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
訊連宣布與半導體大廠聯發科結盟，正式加入聯發科AIoT生態系統。圖／訊連提供
訊連宣布與半導體大廠聯發科結盟，正式加入聯發科AIoT生態系統。圖／訊連提供

訊連（5203）今（8）日宣布與半導體大廠聯發科（2454）結盟，正式加入聯發科AIoT生態系統。訊連表示，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎支援聯發科技打造的 i350終端AI平台，可協助各式AIoT設備，如KIOSK自助服務機、智慧家電、POS系統等快速導入臉部辨識技術，協助打造智慧城市、智慧家居及智慧零售等，進行人臉偵測、辨識等多種應用。

訊連近年強攻AI臉部辨識有成，屢屢傳出和海內外大廠合作，這次針對聯發科 i350 AI終端平台，訊連旗下產品 FaceMe提供了臉部偵測、臉部特徵值擷取及臉部辨識等功能，在臉部辨識部分可在0.12秒內完成臉部偵測及特徵擷取。

此外，透過聯發科技NeuroPilot平台，可加速FaceMe在AI深度學習推論的運算速度。使用 i350的NeuroPilot執行臉部偵測AI運算時，與純CPU運算力相比，可提升高達三倍的運算速度，i350整體效能可讓開發商實現多種豐富的應用。

訊連科技黃肇雄執行長表示，臉部辨識的AIoT應用蓬勃發展，其中又以在邊緣裝置上的應用最為廣泛，可普遍使用於門禁、零售、智慧建築等多種不同場景；在訊連加入聯發科AIoT生態系統後，透過對i350的優化，可協助各式AIoT硬體開發商打造出高效能、低功耗、多樣化的臉部辨識應用。

臉部辨識 訊連 聯發科

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