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威剛董座談記憶體市況 明年才是真正的5G元年

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導
威剛董事長陳立白。（本報系資料庫）
威剛董事長陳立白。（本報系資料庫）

記憶技模組廠威剛（3260）董事長陳立白，今（8）日論及記憶體市況，表示明年起才是真正的5G元年，在5G智慧型手機和基地台開始大量布建下，先進國家需要的記憶體需求將會超過大家所想像，預期明年記憶體下半年可能出現供給吃緊的狀態，正面看待明年記憶體市場。

陳立白表示，NAND現貨價在反彈，合約價稍有下跌，認為後續現貨價和合約價將趨近，此外NAND的大廠都在虧損，因此明年資本支出會踩煞車，所以當車市回溫以後，記憶體在車市的用量又比原先預估的還要多，推估明年下半年供需將趨於平穩。

至於DRAM從9月初以來開始上漲，現貨價格很平穩，再加上疫情使得宅經濟持續發酵，以威剛來說，為了因應客戶需求，目前整個十月份公司都處於加班的狀態，所以推估到十月底價格都能持穩。

陳立白以當前市況來看，第4季業績應該大於等於第3季的營運表現，不過10月工作天數較少，單月營收可能略低於9月份，11月目前來看應該不錯。

記憶體 車市 威剛

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