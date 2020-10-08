Supermicro推出 搭載輝達最高密度4U伺服器

Super Micro Computer今（8）日宣佈推出支援 8 張 NVIDIA HGX A100 GPU 且擁有雙倍 GPU 功能的全新 4U 伺服器。Supermicro 供應業界最多樣化的 GPU 系統產品組合，涵蓋 1U、2U、4U 和 10U 的 GPU 伺服器與 SuperBlade 伺服器，並提供各種可自訂組態。

Supermicro 在推出最新的 NVIDIA HGX A100 8-GPU 伺服器後，目前供應的 GPU 系統選擇為業界類型最廣、規格最多樣，能為邊緣到雲端等應用提供優異效能。整個產品組合包括 1U、2U、4U 和 10U 機架式 GPU 系統；Ultra、BigTwin 和嵌入式解決方案，並可選擇搭載 AMD EPYC™ 和支援 Intel® Deep Learning Boost 技術的 Intel Xeon 處理器。

Supermicro 執行長暨總裁 Charles Liang 表示：「Supermicro 推出採用 NVIDIA HGX A100 8-GPU 主機板（原代號為 Delta）的全新 4U 系統，與目前的系統相比，可提供 6 倍 AI 訓練效能和 7 倍推論工作負載容量。

此外，最新發表的 NVIDIA HGX A100 4-GPU 主機板（原代號為 Redstone）相當受到市場歡迎，讓我們對接下來全球客戶的迴響有著高度期待。這些最新的 Supermicro 系統可針對瞬息萬變市場所需的加速工作負載大幅提升整體效能，使用在包括高效能運算（HPC）、資料分析、深度學習訓練和推論等領域。」