快訊

蒼蠅成了對決高潮？美國「無聊」副總統辯論的「中國亂鬥」

FOX體育台撤出台灣…運動轉播新時代的必然與遺憾

威剛董座：明年記憶體 沒有供過於求的問題

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

記憶體市況第4季市場看保守，不過，記憶體模組廠威剛（3260）董事長陳立白今（8）日表示，今年受全球疫情影響，其實明年才會是真正的5G元年，預期明年在五大需求下，全球市場明年全年記憶體將不會有供過於求的問題，他甚至預期在明年下半年將可能出供給吃緊的情況，陳立白強調，對明年將正面看待。

陳立白表示，DRAM明年也不會有供過於求，主要由於只有三大廠在供貨，DRAM現貨價9月初以來仍在上漲，這一波不管是不是因為華為，因禁令即將生效，掃了不少貨，DRAM這一波突然漲價，但除少數廠商並沒有搶到貨，預期到10月底需求都還不錯，價格也會持穩。

NAND這一波現貨價也在反彈、合約價稍有下跌，但未來現貨價和合約價將趨近。預期10月底之前，DRAM和NAND情況都還不錯，

對於威剛第4季業績，陳立白表示，第4季營運應該會大於或等於第3季，10月工作天少，單月營收可能會小幅低於9月，主要是因工作天數的關係，11月目前來應該也還不錯。

NAND因每一家大廠都在虧損，所以，預期明年資本支出將減少、明年產能開出也將趨緩，明年NAND資本支出將踩車煞車之下，供需將趨於平穩，預計最多跌到明年第1季，全年而言，明年NAND也不會有供過於求的問題。

陳立白也強調，明年才是5G元年，AI、IOT、5G（手機和基地台）、車電市場，這五大需求明年將對記憶體用量都會比預期多，明年尤其下半年不會有供過於求的問題，待6、7月發現供給有點吃緊時，可能已來不及再擴大產能，明年全年的記憶體市場是正面看待。

記憶體模組 NAND DRAM

延伸閱讀

記憶體看跌 台廠有壓

上月業績快報／群聯+16% 同期新高

集邦：第4季記憶體仍處供過於求態勢 均價將下跌近一成

南亞科法說前法人壓寶 股價漲逾5％

相關新聞

釋放你的雙手 燃油車「回不去了」台灣隊搶攻兆元商機

今年全球從車市到股市，眾所矚目的焦點，無疑是「特斯拉」。短短半年股價翻漲三倍，市值超過4000億美元，躍上全美前十大。疫情下，成軍僅18年的特斯拉，不但腳步未曾停歇，更一路加速彎道超車，市值一舉超越82年歷史的老大哥日本豐田。

專家觀點：疫情期間 居家消費電子商機恐勝於iPhone

萬寶投顧蔡明彰強調，美國股市有兩大地雷會形成反彈逃命波。

台灣下個可望飛躍大成長的契機 謝金河看好這個產業

台積電（2330）最近投資8.6億元買下南科園區土地，讓人想起益通，財信傳媒董事長謝金河認為，過去幾十年台灣的「慘業」太...

居家上班成常態 散熱廠持續增溫

美國總統川普及第一夫人感染肺炎後，市場對新一輪刺激方案推出時程的預期已開始轉趨樂觀，聯準會加碼印鈔的預期也在金融市場逐漸發酵。

下架頻道 富邦蔡明忠強槓年代練台生

富邦集團董事長蔡明忠與年代集團董事長練台生互爭有線電視市場地位，彼此下架對方頻道，國家通訊傳播委員會（NCC）決定「放手...

5G iPhone來了 台鏈趕出貨

蘋果公司宣布，將於美國時間13日上午10時舉行線上新品發表會。根據邀請函上「Hi，Speed」（嗨，速度）的標語字樣，市...

郭台銘赴美見川普？ 幕僚這樣說

鴻海創辦人郭台銘昨（7）日傳出已低調在美國考察。對此郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今日公開接受訪問提到，郭台銘在中秋...

蘋果新品發表會倒數 頭戴耳機、智慧音箱同步亮相

蘋果將在美國時間13日舉行新品發表會，市場聚焦新iPhone問世之餘 ，從邀請函的圖像判斷，業界推測，傳聞已久的蘋果首款...

大廠拉貨效應 法人：被動元件新一波成長啟動

被動元件族群在中國大陸十一長假提前拉貨與華為趕在禁令生效前補貨潮助陣下，9月營收紛紛繳出佳績。

台積電產能太滿 三星奪高通5G晶片大單

南韓媒體報導，三星晶圓代工接單再傳捷報，拿下手機晶片龍頭高通將在年底發表的5G晶片「驍龍750」代工訂單。高通是台積電重...

穩懋投資850億高雄建廠 總產能將超過兩倍

全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋半導體擬投資850億元進駐南科高雄園區，穩懋董事長陳進財昨（7）日表示，該擴充計畫主要因應客...

夏普與戴姆勒展開專利合作 鴻海衝刺車用布局

鴻海先前與微軟達成協議，在非蘋領域建立新合作關係之後，鴻海轉投資夏普昨（7）日也宣布，與汽車大廠戴姆勒（Daimle A...

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘低調赴美 幕僚這樣說

長榮集團組織人事調整 長榮海運董座由張衍義擔任

台灣40位億萬富豪3產業致富 多從事科技、不動產、生醫業

歷史高峰！疫情催生台灣富豪財富 多來自這兩個產業

穩懋半導體將投資850億元設廠 進駐南科高雄園區

5G iPhone來了 台鏈趕出貨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。