威剛董座：明年記憶體 沒有供過於求的問題

記憶體市況第4季市場看保守，不過，記憶體模組廠威剛（3260）董事長陳立白今（8）日表示，今年受全球疫情影響，其實明年才會是真正的5G元年，預期明年在五大需求下，全球市場明年全年記憶體將不會有供過於求的問題，他甚至預期在明年下半年將可能出供給吃緊的情況，陳立白強調，對明年將正面看待。

陳立白表示，DRAM明年也不會有供過於求，主要由於只有三大廠在供貨，DRAM現貨價9月初以來仍在上漲，這一波不管是不是因為華為，因禁令即將生效，掃了不少貨，DRAM這一波突然漲價，但除少數廠商並沒有搶到貨，預期到10月底需求都還不錯，價格也會持穩。

NAND這一波現貨價也在反彈、合約價稍有下跌，但未來現貨價和合約價將趨近。預期10月底之前，DRAM和NAND情況都還不錯，

對於威剛第4季業績，陳立白表示，第4季營運應該會大於或等於第3季，10月工作天少，單月營收可能會小幅低於9月，主要是因工作天數的關係，11月目前來應該也還不錯。

NAND因每一家大廠都在虧損，所以，預期明年資本支出將減少、明年產能開出也將趨緩，明年NAND資本支出將踩車煞車之下，供需將趨於平穩，預計最多跌到明年第1季，全年而言，明年NAND也不會有供過於求的問題。

陳立白也強調，明年才是5G元年，AI、IOT、5G（手機和基地台）、車電市場，這五大需求明年將對記憶體用量都會比預期多，明年尤其下半年不會有供過於求的問題，待6、7月發現供給有點吃緊時，可能已來不及再擴大產能，明年全年的記憶體市場是正面看待。