郭台銘赴美見川普？ 幕僚這樣說

鴻海創辦人郭台銘昨（7）日傳出已低調在美國考察。對此郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今日公開接受訪問提到，郭台銘在中秋節前已赴美，主要是為了個人發展生醫布局。另回應外界關注是否可能和美國總統川普見面，她說，「據了解，目前暫時無相關規畫」。

由於美國總統大選在即，媒體關注郭台銘在美國動向，劉宥彤今日作上述表示，並提到「相信郭台銘本身可直接和美國白宮保持聯繫，不論是選情或是川普健康情況相信都會給予最大祝福。」

面對媒體追問是否有其他會面計畫，她也說，「郭創辦人本身在美國有許多科技界朋友，人在美國，朋友有其他邀約或安排都是相當平常。」其他最新資訊尚待郭台銘返台後，適當時機再對外分享在美國的見聞。

由於鴻海預定10月16日舉辦科技日活動作為創辦人生日禮，雖然郭台銘因仍在美國不克出席，但劉宥彤提到，仍有很多方式可給予祝福，目前希望保持神秘感。

劉宥彤也強調，郭台銘自（鴻海）退休後，雖關心鴻海但無直接參與，並更關注未來人類生活的健康領域，個人有非常多的投資與涉獵領域，此次前往美國是為了個人生醫健康的布局圍繞AI、數據、檢測，甚至預防醫學的個人以及永齡名義的投資。