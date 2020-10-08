台灣下個可望飛躍大成長的契機 謝金河看好這個產業

台積電（2330）最近投資8.6億元買下南科園區土地，讓人想起益通，財信傳媒董事長謝金河認為，過去幾十年台灣的「慘業」太陽能正在尋找新的春天，他表示，「如果大家夠有想像力，除了半導體產業，台灣下一個可飛躍大成長的產業會是新能源，包括太陽能、離岸風力發電、及相關儲能，輸配電產業」。

謝金河在臉書以「企業生與死在一線之間」為題發文表示，過去十幾年，如果要在台灣找一個慘得不能再慘的「慘業」，恐怕找不到一個比太陽能產業更慘的了。

他說，2006年是太陽能光輝燦爛的一年，那年茂迪（6244）漲到985元，不久益通飆向1,205元，昱晶、綠能、達能（3686）也都漲到天價。但是好景不長，中國無錫尚德、江西賽維、保利恊鑫等全面擴廠，帶來漫長的殺戮。

謝金河指出，中國太陽能廠後來紛紛不支倒地，台灣則是能併則併，像聯合再生（3576）、新晶投控（3713），或是苦撑待變，等待明天；最慘烈的是熬到曙光乍現之前不支倒地，益通就是最典型的例子。

謝金河表示，最近台積電斥資8.6億元買下益通的南科園區土地，讓人想起益通。這家公司原是汽車零組件廠，後來跨入太陽能產業，股價一飛沖天。但是等到太陽能進入殺戮時代，吳世章把益通賣給葉國一。

謝金河說，葉國一是科技業大金主，當年穏懋快倒下去的時候，葉國一以每股0.5元拿下穩懋（3105）經營權，後來穩懋被陳進財救活了，現在股價逼近300元。但葉國一進入益通，卻沒有能救活益通，在這次太陽能產業曙光乍現前，益通股票變成壁紙，宣布下市。

謝金河指出，茂迪也是年年大賠，2018年最慘一股賠12.57元，台積電也黯然認賠殺出，茂迪跌至3.84元，聯合再生也僅剩4.2元，最慘的達能剩下1.41元。但最近，綠電產業大翻身，全台大種電，從屋頂，到埤塘，到墳墓地，茂迪股價大漲到44.65元，達能到19元，元晶（6443）從4.2元漲到31.9元。

謝金河強調，這個經歷了十幾年大殺戮的慘業，正在尋找新的春天。挨不到最後一刻出局的益通只能賣廠房，茂迪、元晶等開始轉虧為盈，可以說是生死一瞬間。

謝金河認為，台灣去年綠電總發電量140.5億度，把全部綠電給台積電用都不夠。如果要達到2025的非核家園，或是2050年台積電百分之百使用綠電，在水力發電受限的情況下，太陽能及風電勢必扮演重要角色。

謝金河強調，如果大家夠有想像力，除了半導體產業，台灣下一個可飛躍大成長的產業會是新能源，包括太陽能，離岸風力發電，及相關儲能，輸配電產業！