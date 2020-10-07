850億！穩懋高雄擴廠 就業機會4,000個

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導

南科管理局今（7）日表示，全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋半導體（3105），為因應中長期公司營運發展，申請進駐南科高雄園區，並經今年8月科技部園區審議會核准投資設廠，預計總投資金額超過850億元，新增超過4,000名就業機會。

科技部南科管理局指出，近年來，美中貿易戰爭及新冠肺炎疫情造成全球產業斷鏈危機，各國政府重新省思國際分工下的國家發展定位，確保自身核心利益。台灣政府目前亦積極推動「六大核心戰略產業」，希冀透過產業進化而在未來扮演國際經濟關鍵性力量，其中在資訊及數位相關產業部分，更以台灣自身半導體及資通訊產業優勢為基礎，全力促進AI、5G及物聯網等科技創新應用服務。

穩懋半導體生產無線通訊關鍵元件，扮演著台灣下世代資訊科技產業重要的推手，為全球最大砷化鎵晶圓代工廠，因應中長期公司營運發展，申請進駐南科高雄園區，並經今年8月科技部園區審議會核准投資設廠，預計總投資金額超過新台幣850億元，新增超過4,000名就業機會。

該公司提供三五族化合物半導體電路製程之晶圓代工服務，客戶涵蓋全球IDM大廠及IC設計公司，產品主要應用在手機、Wi-Fi及基礎建設之功率放大器(PA)、低雜訊放大器(LNA)等射頻元件，以及3D感測雷射晶片等。相較於半導體矽製程技術，砷化鎵及氮化鎵等化合物半導體製程技術更適合於高頻率、高功率無線通訊之高線性度、高傳輸速度與低功耗特性需求，公司生產之產品已經是手機、基地台、衛星中不可或缺的關鍵元件。

據了解，穩懋成立20年來堅持發展多元自主技術，以建立長期之全球競爭力，提供涵蓋直流至150GHz頻譜範圍之微波通訊元件製程技術；近幾年公司亦持續開發光電元件技術，應用於先進光通訊及感測器等產品，為全球擁有最多元技術及新世代製程技術的領導廠商之一，能夠滿足客戶在無線通訊及光通訊領域等各種需求。

公司看好5G及Wi-Fi 6/7之手持式裝置及基地台的成長，以及光電元件應用的普及化，將驅動未來市場需求快速成長。因此，公司一方面積極投入研發資源，開發5G及光通訊相關技術，並參與科技部推動之「重點產業高階人才培訓與就業計畫」，提供博士後在職實務訓練機會，培訓高階研發人才。

穩懋並將持續深耕技術研發與多元發展，進駐南科高雄園區將有助其提升競爭力並維持產業領先地位，亦讓台灣在下世代資訊科技佔有一席之地！

晶圓代工廠 半導體 穩懋

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