台中新案完工入帳 興富發9月營收激增二倍
興富發建設（2542）9月營收在台中新案完工入帳下，單月營收跳升至45.09億元、年增達二倍；法人表示，興富發建設今年有四筆新案完工入帳，不僅完工金額逾百億元，再加上受惠目前房市買氣不錯，公司旗下成屋案穩定去化之下，今年公司營運確定優於去年表現。
興富發建設9月在台中新案完工入帳下，推升公司單月營收；累計興富發建設今年前九月營收達178.15億元、年增3.4%。
法人指出，興富發建設今年確定將有四筆新案完工入帳，包括總銷36.7億元「博識」、9.6億元「興富發大美」、33.4億元「興富發大禾」以及23.4億元「悅誠」等新案挹注，四大案銷售率分別逾80%、78%、13%、90%，總計四大案完工金額逾百億元，在新案貢獻下，認為今年營運將優於去年。
興富發建設董事長鄭志隆先前指出，目前國內房市還是中南部熱度超過北部，尤其是台南，在南科加持下，區域新建案市場相當火熱，未來區域房市在南科帶動下，房市將有不錯需求出現。
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