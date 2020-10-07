台中新案完工入帳 興富發9月營收激增二倍

有「台灣DRAM教父」之稱的華亞科技前董事長高啟全五年前轉戰大陸半導體業，投效中國紫光集團，出任全球副總裁一職，當時曾震撼全球半導體業界。主要是因為大陸當時還無力發展記憶體產品，他的加入，也引發了台灣人到對岸協助發展記憶體的爭議聲浪。五年後，他回來台灣了，如何看待這幾年兩岸半導體業的發展？

2020-10-07 19:14