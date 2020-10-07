蘋果新機強打5G、新色 鴻海、和碩Q4喊衝
iPhone 12 系列將於13日登場，蘋果將強打「5G」高速及「新色」珊瑚色、海軍藍兩大特點，隨著新機即將亮相，並於10月下旬開賣，相關供應鏈組裝廠鴻海（2317）、和碩（4938）、電源廠台達電（2308）、PCB廠臻鼎-KY（4958）、台郡（6269）、華通（2313）等，第4季營運可望攀上全年高峰。
蘋果寄出媒體邀情函，宣佈將於太平洋夏令時間10月13日上午10時（台灣時間14日凌晨1時）舉行發表會。這是蘋果今年下半年第二次舉行發表會，本次重頭戲當屬iPhone 12 系列。
蘋果邀情函標語為「Hi, Speed」，外界猜測，蘋果暗示即將推出的新機為能支援5G高速傳輸的iPhone。而從邀情函主視覺圖像來看，帶有漸層藍色和橘色，符合市場盛傳蘋果將推出的新機將有新色珊瑚色、海軍藍。
市場預期，今年第4季新款iPhone將有3種尺寸和4款機型，包括5.4吋有機發光二極體（OLED）版（後置雙攝影鏡頭）、6.1吋OLED版（後置雙攝影鏡頭）、6.1吋OLED版（後置3攝影鏡頭加上飛時測距ToF功能）、以及6.7吋OLED版（後置3攝影鏡頭加上飛時測距ToF功能）。
據悉，iPhone 12系列將於10月16日開放預購，並於23日正式開賣，首波開賣國家除美國、歐洲外、日本等地外，台灣也有望列入首波開賣國家。
法人看好，隨著新品於10月下旬開賣，蘋果對相關供應鏈啟動拉貨，對電源廠台達電、PCB廠臻鼎-KY、台郡、華通等零組件廠第3季下旬已啟動拉貨，並於本季開始放量，至於代工廠鴻海、和碩等10月開始認列新機營收，第4季營運可望攀上全年高峰。
隨著新機即將推出，兩大iPhone 組裝廠已上緊發條，其中，鴻海鄭州廠先前已24小時輪班運轉，日夜趕工生產新款手機iPhone 12。和碩昌碩廠先前也祭出重金搶人，加緊生產新iPhone。
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