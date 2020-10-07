快訊

台灣又「輸出」新冠肺炎！ 日本驗出3人陽性、法國1人

奔喪探親規定再放寬 居家檢疫滿1天即可申請

Apple Watch熱賣蘋果追單 鴻海、力麗等供應鏈受惠

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

蘋果智慧手表Apple Watch Series 6大熱賣，美國、台灣、日本等都傳出缺貨情況，供不應求下拉長出貨時間至2~4周的時間，外傳蘋果緊急追單，在新品熱銷下，台廠供應鏈鴻海（2317）、力麗（1444）、仁寶（2324）、光磊（2340）等都可望受惠。

蘋果9月16日發表新Apple Watch Series 6，高階款售價329美元（約新台幣9,600元）起，平價款售價279美元（約新台幣8,200元）起；因首度搭載全新血氧濃度偵測功能，搭上防疫商機，引爆買氣。

根據官網顯示，新Apple Watch出貨供不應求，約要等上2~4周，台灣市場則要等上一個月的時間，新品熱銷，台廠相關供應鏈跟著旺，鴻海、仁寶、力麗、光磊、日月光投控（3711）、景碩（3189）、南電（8046）等可望受惠。

鴻海今年打進Apple Watch 組裝，與仁寶、立訊分食相關組裝訂單；力麗也擠進Apple Watch供應鏈，新的Apple Watch首度改用聚酯表帶，取代過去尼龍材質表帶，力麗成為表帶紗線供應商；另外，光磊則是促成蘋果Apple Watch Series 6具備血氧濃度感測功能的重要零組件供應商。

市場傳出，在Apple Watch Series 6供不應求下，蘋果緊急向供應鏈追單，鴻海表示，不評論單一客戶與產品；但法人則是看好台廠相關供應鏈都可望受惠。

鴻海今(7)日開低，終場收在77.4元，下跌0.4元，跌幅0.51%；力麗今日開平走高，收在13.3元，上漲0.35元，漲幅2.7%；光磊開平走高，以24.9元作收，上漲0.6元，漲幅2.46%。

Apple Watch Apple

延伸閱讀

鴻海提升節能目標 今年能源節約率估22％

懂你身體呼吸狀態的Apple Watch series 6開箱 新舊款差在哪？

為新品做準備？蘋果開始將第三方品牌耳機、音響從Apple Store下架

蘋果Apple Pay開放綁定PASMO交通卡 但有幾款iPhone不支援

相關新聞

台積電回神 台股翻紅漲42點收12,746

台股今（7）日開低走高，早盤一度跌破月、季線，來到12,619點，盤中在台積電（2330）回神下，加權指數由黑翻紅，站上...

台股向一萬三挺進 謝金河：2020充滿傳奇且戲劇性

二○二○年是一個充滿傳奇且戲劇性變化的一年，從元月二十三日武漢封城迄今，全世界籠罩在肺炎疫情中，已足足度過了將近九個月，更令人震驚的是美國總統川普也在十月二日宣布自己確診，這個消息震驚全世界，一時之間，美國期貨盤瞬間暴跌逾五○○點，ＷＴＩ一下子重挫到三六美元，ＶＩＸ衝高到三五，美元指數上揚，全球投資情勢又陷入恐慌。

資本額20億上市公司明年起應申報英文版股東會資訊

配合金管會金融發展行動方案循序要求上市公司至2023年起全面申報英文版股東會資訊，台灣證券交易所日前9月30日已公告修正...

類股輪漲下吸金股出列 9月來投信最愛銅板股

台股9月行情震盪，低價股成為法人鍾愛標的，統計9月來投信買超發現，買超前十大個股包括電子股的半導體及光電股、金融股、傳產...

市值拚5,000億元？外資挺聯電 目標價喊上45元

晶圓代工大廠聯電（2303）利多不斷，繼野村、高盛等外資喊進後，瑞銀證券最新報告，預測聯電和美光的訴訟案一年內不會有解，...

外資喊買台積電 目標價上調到600元

蘋果宣布新品發表會將在10月13日（台北時間14日）舉辦，市場預期5G iPhone將正式登場，趕在台積電（2330）9...

為何專家：我不會投資TDR？原因有這些且多檔溢價超過100％！

近期台股中的DR股集體飆漲，引起主管機關重視並出手降溫，股民卻不滿抗議。

川普染疫 這族群是贏家？

美國總統川普10月2日清晨透過個人Twitter向全世界證實：川普與第一夫人梅蘭妮亞，已確診感染了新型冠狀病毒。川普夫婦目前將進入隔離狀態，並承諾自己必將康復重返，疑遭幾小時前確診的親信選戰幕僚希克斯(Hope Hicks)傳染病毒。

滙豐挺台積電 目標價也喊出600元

蘋果發表會13日登場，緊接著台積電法說會15日舉行，滙豐證券搶在兩大重頭戲前夕，發布看好5G iPhone帶旺台積電展望...

不畏美紓困法案卡關利空 台股盤中翻紅力守月線

美紓困法案暫喊停，美股三大指數全數收低。不過，台股不受這項消息影響，加權指數盤中翻紅，高點來到12725.28點，力守月...

股市高檔還可存股嗎？「3不1要」教你面對動盪行情

近日社群媒體有多個股市社團討論最熱門話題，「股市今年動盪多，面對股價指數在高檔，應該要存股嗎？」法人說，面對行情波動，存股反而是最適合的策略，讓時間創造獲利空間。

蘋果確定13日發表新品 蘋概股表現冷靜

一如稍早傳言，蘋果已確認在美國時間13日上午10時發表新品，邀請函上「Hi，Speed」標語，顯示將發表網速更快的5G ...

熱門新聞

外資買超近百億、連三買 買超最愛這十檔

證交所：TDR溢價還是大 10月13日評估再延長撮合

市值拚5,000億元？外資挺聯電 目標價喊上45元

國鼎生技與美國公司簽約 將收治新冠肺炎病患

大立光9月營收不如預期 遭外資下修展望

面板、Mini LED族群前景看俏 股價同步收高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。