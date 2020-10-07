Apple Watch熱賣蘋果追單 鴻海、力麗等供應鏈受惠

蘋果智慧手表Apple Watch Series 6大熱賣，美國、台灣、日本等都傳出缺貨情況，供不應求下拉長出貨時間至2~4周的時間，外傳蘋果緊急追單，在新品熱銷下，台廠供應鏈鴻海（2317）、力麗（1444）、仁寶（2324）、光磊（2340）等都可望受惠。

蘋果9月16日發表新Apple Watch Series 6，高階款售價329美元（約新台幣9,600元）起，平價款售價279美元（約新台幣8,200元）起；因首度搭載全新血氧濃度偵測功能，搭上防疫商機，引爆買氣。

根據官網顯示，新Apple Watch出貨供不應求，約要等上2~4周，台灣市場則要等上一個月的時間，新品熱銷，台廠相關供應鏈跟著旺，鴻海、仁寶、力麗、光磊、日月光投控（3711）、景碩（3189）、南電（8046）等可望受惠。

鴻海今年打進Apple Watch 組裝，與仁寶、立訊分食相關組裝訂單；力麗也擠進Apple Watch供應鏈，新的Apple Watch首度改用聚酯表帶，取代過去尼龍材質表帶，力麗成為表帶紗線供應商；另外，光磊則是促成蘋果Apple Watch Series 6具備血氧濃度感測功能的重要零組件供應商。

市場傳出，在Apple Watch Series 6供不應求下，蘋果緊急向供應鏈追單，鴻海表示，不評論單一客戶與產品；但法人則是看好台廠相關供應鏈都可望受惠。

鴻海今(7)日開低，終場收在77.4元，下跌0.4元，跌幅0.51%；力麗今日開平走高，收在13.3元，上漲0.35元，漲幅2.7%；光磊開平走高，以24.9元作收，上漲0.6元，漲幅2.46%。