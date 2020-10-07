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宏碁LCD顯示器在美銷售大增 8月登零售市場冠軍

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

宏碁（2353）LCD顯示器在泛美地區創下亮眼成績，根據最新市調資料顯示，宏碁在美國LCD顯示器零售市場銷售大增，超越所有競爭品牌，8月份以16.3%市佔率榮登市場冠軍之位。

宏碁第3季受居家辦公及遠距教學影響，消費者在電腦周邊產品需求突增。宏碁抓住機會，在總部與泛美地區之間掌握顯示器產品供給及與零售商的行銷策略將產品推向市場，並在LCD顯示器產品線擁有完整的產品組合，提供消費者在不同使用情境下的選擇，因而創下佳績，在8月份以第一名成績攻佔市場領導者角色。

宏碁今年除筆電熱賣外，抓緊遠距工作、居家娛樂、遠距教學需求，在電腦周邊市場陸續拿下佳績。上半年宏碁北美因疫情改變生活型態影響，周邊設備市場銷售年增127%，以滑鼠、鍵盤、耳機、連接埠及轉接頭等銷量最高；又以美國市場為最暢銷國家。

宏碁尚未公佈今年9月營收，8月營收272.73億元，年增34.9%、月增17.4%，為59個月新高。宏碁指出，在成長快速的業務中，本月Chromebook營收年增59.6%、電競產品營收年增87.8%、顯示器營收年增49.4%。

展望未來，宏碁董事長陳俊聖先前指出，需求仍遠大於供給，目前來看，包括Chromebook在內的筆電市場能見度直達明年上半年。宏碁眼前的目標是「全面追貨」，以每個月出貨量優於前一個月為優先目標。

陳俊聖表示，電競筆電已成為多元化需求， 目前宏碁電競筆電出貨量占比逾20%，由於平均銷售單價（ASP）較高，具爆發成長動能。

宏碁 電競筆電 顯示器

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