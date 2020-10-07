神基新世代V110全強固筆電隆重上市 傲視同級機種

強固型電腦神基（3005）Getac今（7）日宣布推出新一代V110全強固筆記型電腦，強固能力一如既往，性能更加強大，連結性更為出色，為需要應對不同挑戰環境的專業人員提供多功能的強固後盾，例如國防人員、警察、醫護人員、公共事業人員以及產線的技術人員。

V110強固型電腦，設計獨特，可旋轉螢幕設計結合了筆記型電腦的功能性以及平板電腦的便攜性，新一代設計不但保持了客戶信賴的卓越堅固與耐用，還提供了強大的新功能，包括高性能四核處理器與PCIe SSD儲存裝置，可熱插拔的電池可以在需要時延長使用時間，使V110成為市場上全強固筆記型電腦的首選，提供最頂尖的多功能表現。

此外，V110擁有出色的連接性功能，可在各種情況下提供最佳生產力，最新802.11ax Wi-Fi 6能於密集或擁擠的環境中提高連接性能及穩定性，且較之上一代產品，無線數據傳輸速度最多可加快三倍。WLAN、WWAN、藍牙、4G LTE和GPS的組合確保用戶可以從任何地方連接網路，而先進的內建技術則降低了連線時的電力消耗，從而提供更長的現場使用時間。

為滿足使用需求，V110提供一系列I/O端口的選配功能（包括8百萬像素後置攝像頭、條碼讀取器、RFID讀取器和USB3.1 Gen 2 Type-C插口）使用戶可以輕鬆地直接從現場獲取／傳輸數據。像所有Getac產品一樣強固耐用，V110獲得IP65和MIL-STD-810H認證，並且在使用時可承受4英尺的跌落衝擊。