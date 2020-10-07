快訊

試探歐盟底線？土耳其對決法國＋希臘的「地中海風暴」

新調查！中國在全球聲望暴跌 習近平信任度倒數第二

神基新世代V110全強固筆電隆重上市 傲視同級機種

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

強固型電腦神基（3005）Getac今（7）日宣布推出新一代V110全強固筆記型電腦，強固能力一如既往，性能更加強大，連結性更為出色，為需要應對不同挑戰環境的專業人員提供多功能的強固後盾，例如國防人員、警察、醫護人員、公共事業人員以及產線的技術人員。

V110強固型電腦，設計獨特，可旋轉螢幕設計結合了筆記型電腦的功能性以及平板電腦的便攜性，新一代設計不但保持了客戶信賴的卓越堅固與耐用，還提供了強大的新功能，包括高性能四核處理器與PCIe SSD儲存裝置，可熱插拔的電池可以在需要時延長使用時間，使V110成為市場上全強固筆記型電腦的首選，提供最頂尖的多功能表現。

此外，V110擁有出色的連接性功能，可在各種情況下提供最佳生產力，最新802.11ax Wi-Fi 6能於密集或擁擠的環境中提高連接性能及穩定性，且較之上一代產品，無線數據傳輸速度最多可加快三倍。WLAN、WWAN、藍牙、4G LTE和GPS的組合確保用戶可以從任何地方連接網路，而先進的內建技術則降低了連線時的電力消耗，從而提供更長的現場使用時間。

為滿足使用需求，V110提供一系列I/O端口的選配功能（包括8百萬像素後置攝像頭、條碼讀取器、RFID讀取器和USB3.1 Gen 2 Type-C插口）使用戶可以輕鬆地直接從現場獲取／傳輸數據。像所有Getac產品一樣強固耐用，V110獲得IP65和MIL-STD-810H認證，並且在使用時可承受4英尺的跌落衝擊。

筆記型電腦 4G

延伸閱讀

不同世代 同樣的愛 熟齡、中年、青春

大鼻孔正式回歸軟頂敞篷　新世代BMW 4 Series Convertible浪漫登場！

量產時刻近了？新世代Subaru WRX偽裝車美國現身！

有望年底前發表的七人座休旅　新世代Kia Sorento無偽裝台灣街頭捕獲！

相關新聞

鴻海提升節能目標 今年能源節約率估22％

鴻海集團積極提升節能目標，預估今年集團能源節約率約22%，節約電力消耗1723百萬kWh，此外，今年二氧化碳減量目標24...

聚焦高單價高毛利 國巨發布4大策略方向

被動元件大廠國巨提出4大策略方向，展望未來3至5年，將積極在台灣投資設廠並定位為「全球研發中心及高階產品生產基地」，持續...

友達攻綠電 擴建太陽能電廠

友達與國內最大全民電廠平台陽光伏特家簽訂備忘錄，未來雙方合作，友達將積極建置太陽能電廠，陽光伏特家聚焦用戶服務、數據分析...

台灣DRAM教父自立門戶 從「台幹」變「台商」

「台灣DRAM教父」高啟全於五年前轉赴大陸紫光集團任職，如今又回到台灣，他昨（6）日表示，台灣又多了一個同時了解台灣以及大陸半導體業界的人，...

高啟全：陸建半導體鏈 台商的機會

「台灣DRAM教父」高啟全從紫光集團退休後，昨（6）日首度與台灣媒體見面。他分享五年來在大陸觀察當地發展半導體業的經驗，...

輝達新顯卡供不應求 預期缺貨到年底

輝達創辦人暨執行長黃仁勳5日表示，旗下新推出的RTX 30系列顯示卡供不應求，預期缺貨狀況將延續至今年底。

輝達造超級電腦 台積進補

輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳宣布，在英國打造一部要價4,000萬英鎊（約新台幣15億元）的超級電腦「劍橋一號...

友達彭双浪談急單 客戶電話非常多

遠距商機帶動筆電需求，面板供不應求，日前傳出廣達董事長林百里急電友達光電董事長彭双浪應急，彭双浪昨（6）日表示，目前確實...

台DRAM教父：陸半導體 台商新機會

「台灣ＤＲＡＭ教父」高啟全從紫光集團退休後，昨天首度分享五年來在大陸觀察當地發展半導體業的經驗，強調儘管現階段有美中貿易...

【Bloomberg】高燦鳴：新iPhone遲到 這些台系供應鏈營收失血

彭博知名科技專欄作者高燦鳴（Tim Culpan）說，相隔九年，iPhone今年沒能來得及在9月發表年度新機，時程延誤打亂供應鏈節奏，也吹皺解析供應商資料的準確度。

台積電上班「輪班到死」？同業點破：程度等於看到的上班文化

不少理工相關科系者畢業後會想進入台積電工作，不外乎是因為台積電的薪資、分紅、未來發展性等優勢，但也有人認為台積電的工時長、生活常常被工作綁死，好奇想到台積電上班的好處到底為何？想不到被網友點破「程度到哪裡，看到台積電的上班文化就到哪裡」。

隆達與美國艾克斯光電深度技術合作 搶MicroLED市場

隆達電子（3698）與美國MicroLED的領導公司-艾克斯光電公司（X Display Company，以下稱XDC）...

熱門新聞

台積電上班「輪班到死」？同業點破：程度等於看到的上班文化

友達攻綠電 擴建太陽能電廠

輝達造超級電腦 台積進補

新台幣幣攻破楊金龍防線 收盤見28字頭、創九年新高

胡亦嘉遭解職後 街口金科宣布退出街口投信董事會

楊金龍防線失守 台幣衝上28字頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。