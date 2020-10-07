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專利爭訟落幕 夏普、戴姆勒簽署LTE專利許可協議

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

夏普今（7）日和戴姆勒股份公司共同宣布，已就與LTE相關的無線通信標準基本專利（SEPs）達成許可協議，並讓夏普增加與一家零組件供應商之間已經存在的許可協議，該協議已經包含絕大多數戴姆勒車輛。

夏普先前在德國慕尼黑地方法院對戴姆勒提起的專利侵權訴訟案，9月11日經法院判決勝訴，今日則發布上述訊息強調與戴姆勒簽許可協議。

夏普發布新聞稿強調，現已將 LTE SPS 授權給許多領先公司。夏普不斷擴大被許可人的數量，並繼續在公平、合理和非歧視的條件下向任何其他方發放其SEP許可證。

夏普強調，作為日本領先的手機供應商，一直提供全新的手機，創造人們的新生活方式。

此外，夏普20多年來一直為3G、4G5G等移動通信系統的核心技術發展做出貢獻。夏普的3G/4G/5G SEP產品組合包含6000多項專利，為3G/4G/5G產品提供價值。隨著未來移動通信技術的不斷創新，夏普將追求其願景「8K+5G和 AIoT 改變世界」。

夏普 4G 5G

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