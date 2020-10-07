夏普宣布：與戴姆勒達成LTE專利授權許可

鴻海（2317）集團旗下日商夏普（Sharp）今（7）日宣布，已與汽車大廠戴姆勒（Daimle AGr）達成LTE通訊標準專利許可協議，該協議涵蓋絕大多數戴姆勒旗下汽車產品。

夏普表示，已將LTE通訊標準專利授權給許多公司，夏普持續不斷擴大專利許可人數量，並持續在公平、合理和非歧視的條件下，將LTE通訊標準專利授權給各地方。

夏普指出，作為日本領先的手機供應商，一直在提供創造人們新生活方式的嶄新手機。此外，夏普為移動通訊（包括3G，4G和5G）的核心技術開發做出了20多年的貢獻。夏普的3G / 4G / 5G SEP產品組合現在包括6,000多項專利，這些專利為3G / 4G / 5G產品提供了價值。

夏普是在2019年中旬在德國慕尼黑地方法院對戴姆勒提起5項專利侵權訴訟，並向法院申請禁制令。今年9月上旬，慕尼黑地方法院判夏普勝訴，法院判准夏普提出之損害賠償及禁制令請求。

當時夏普指出，德國慕尼黑法院認定，戴姆勒旗下適用 LTE 通訊標準專利的汽車產品侵害夏普專利權，並駁回戴姆勒主張夏普違反FRAND之抗辯，判決戴姆勒應支付損害賠償，並提交侵權產品銷售資料，法院同時核准夏普禁制令聲請。