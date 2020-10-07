德微集團調整庫存 9月業績為近兩年低點

不少理工相關科系者畢業後會想進入台積電工作，不外乎是因為台積電的薪資、分紅、未來發展性等優勢，但也有人認為台積電的工時長、生活常常被工作綁死，好奇想到台積電上班的好處到底為何？想不到被網友點破「程度到哪裡，看到台積電的上班文化就到哪裡」。

2020-10-06 18:41