德微集團調整庫存 9月業績為近兩年低點
二極體廠德微（3675）公布9月業績，因集團調整庫存，月減幅度達39%，是近兩年來的低點。
德微公布9月合併營收為8,120.4萬元，月減39％，年減41.7％，累計前三季合併營收為11.46億元，年減0.21％。
德微表示，9月業績呈現月減，主要是受到集團內部調整庫存的暫時影響。接下來第4季有季節性商機，如感恩節、聖誕節等季節消費性需求，該公司仍積極看待遠距商機，如遠端伺服器、NB、通訊、手機等二極體應用面需求。
德微同時提到，該公司自今年第4季至明、後年產品的布局策略，可分為三個面向，首先是在晶圓製程技術方面，旗下亞昕（5213）於年初已完成以GPP製程為主的6吋晶圓開發製程技術，德微將可因為新晶圓製程，可望大幅降低採購晶圓成本，有效提升公司整體毛利率，並有助於獲利能力增加。其次是德微將逐步汰換現有製程，採用全自動化生產技術，有助於車用產品客戶稽核時通過認證。且由於自動化緣故，德微可藉由大數據分析所有的表單、記錄等資料，累積智慧生產與自動化製程知識。
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