首台主動式驅動Micro LED電視 2021年問世

全球市場研究機構TrendForce針對2021年科技產業發展，整理十大科技趨勢，其中，首台主動式驅動Micro LED電視，將於2021年問世。

近年自Samsung、LG、Sony與Lumens等公司，紛紛發表Micro LED大型顯示器後，帶動Micro LED在大型顯示器的應用發展，由於Micro LED大型顯示技術逐漸成熟，預估三星將會率先發表首台Micro LED 主動式驅動的電視產品，2021年有機會成為Micro LED電視應用的元年。

主動式驅動使用TFT玻璃背板製程，達到定址控制畫素的目的，並且電路設計比較簡單，所使用的布線空間也比較少。其中，主動式驅動IC需要PWM功能及搭配MOSFET開關來穩定驅動Micro LED的電流，而這顆IC則需要重新設計與製造，開發費用會相當昂貴，以現狀Micro LED廠商來説，相對的技術與成本仍是進入應用市場的最大挑戰。