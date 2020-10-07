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奇景Q3表現優於預期 動能延續Q4

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

在那斯達克掛牌的顯示器驅動IC與時序控制IC業者奇景光電，公布第3季財報，包括營收、毛利率與每股盈餘表現，都優於法說預估。

奇景第3季營收為2.39億美元，折合約新台幣70.68億元，季增28.3％，優於原先預估季增約二成的幅度，並較去年同期成長46.1％。第3季毛利率約為22.3％，也優於法說會預估較第2季21％持平至小跌的估計。

奇景第3季每ADS盈餘預計約為4.9美分，折合約新台幣1.44元，優於原先法說會預估每ADS盈餘落在2.0美分至2.8 美分之間，每ADS盈餘季增510％，較去年同期增加217.1％。

奇景執行長吳炳昌表示，該公司預期所有主要業務部門的強勁業務動能，將會持續到第4季。

新台幣 法說會

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