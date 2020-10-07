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前瞻綠能政策與產業技術 2020台灣國際智慧能源週盛大登場

文 / 國際半導體產業有限公司提供

2020台灣國際智慧能源週預計吸引一萬以上人次一睹太陽能、風能、智慧儲能技術設備與綠能轉型前瞻商機。 圖／國際半導體產業有限公司提供
2020台灣國際智慧能源週預計吸引一萬以上人次一睹太陽能、風能、智慧儲能技術設備與綠能轉型前瞻商機。 圖／國際半導體產業有限公司提供

採用再生能源已是國際趨勢，科技巨擘如Apple、Google、Microsoft、Facebook等紛紛帶頭宣布加入RE100倡議行動、主張採用綠電落實企業社會責任，在2050年前100% 使用再生能源作為企業用電來源。台灣身為全世界製造業供應鏈裡面不可或缺的一環，未來能源轉型的成功是維持台灣半導體及電子產業供應鏈躋身國際的關鍵，半導體龍頭台積電以及元太科技、和碩、廣達、仁寶、鴻海等也早已紛紛加入響應。

2020台灣國際智慧能源週論壇邀集產官學研界代表，分享再生能源轉型市場動態與最新商機。 圖／國際半導體產業有限公司提供
2020台灣國際智慧能源週論壇邀集產官學研界代表，分享再生能源轉型市場動態與最新商機。 圖／國際半導體產業有限公司提供

由SEMI與TAITRA外貿協會聯手舉辦的全台規模最大、最具指標性再生能源展「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」將於10月14日至16日在台北南港展覽館一館盛大舉行，展覽主題聚焦太陽能、風能及智慧儲能，集結國內外能源業者買主與技術專家共襄盛舉，並展示共計500以上攤位。今年太陽能參展企業包含力暘、元晶、茂迪、有成、友達、威日光電等，風電廠商則包含上緯新能源、華城電機、沃旭、安能亞太、CIP、達德能源及海龍離岸風電計畫。三天展會預計吸引10,000以上人次業者買主參觀採購，為國內最佳綠能政策與產業技術交流平台。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「台灣國際智慧能源週集結再生能源產業鏈業者買主與技術專家共襄盛舉，展示再生能源科技新動力。而SEMI也強力鏈結政府與產業間的綠能政策與技術交流，協助台灣擘劃更完整、更前瞻的能源產業藍圖，達到企業與環境永續雙贏。」

台灣第一座離岸風電案場於2019年正式商轉，這不僅代表離岸風電產業正逐漸開花結果，也象徵台灣再生能源發展邁進新的里程碑。SEMI長期以來扮演產官學研之間的跨界溝通平台，在台灣能源轉型的路上更是一路積極參與，樂見並鼎力協助國外開發商與在地供應鏈互助合作，致志推動台灣成為亞太綠能中心。

「台灣國際智慧能源週」展期間亦舉辦「太陽光電高峰論壇」、「全球綠色供應鏈高峰論壇」、「離岸風電產業高峰論壇」等15場專業論壇促進產業交流。今年全球受到疫情衝擊，遠距活動躍升為主流，為活絡能源產業交流與商機，展覽期間將舉辦線上採購洽談會，由外貿協會63個海外駐點洽邀重量級買主，與台灣業者媒合對接，透過線上活動活絡再生能源產業商機。更多展覽資訊請至官網查詢，查看論壇活動一覽表請至網頁

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