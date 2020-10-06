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款式多到爆 遠傳：年底5G手機滲透率逾四成

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

台灣5G服務在6月底陸續啟動，當時手機款式僅個位數，短短三個月，市面上銷售的5G手機已經超過24款，且包含蘋果iPhone 5G等智慧手機將陸續上市。遠傳（4904）商品管理事業群資深副總杜偉昱表示，現在5G手機多到爆，預估年底5G手機在用戶中的滲透率將超過四成。

5G推出初期因為手機選擇少，用戶升級的意願較冷清，但隨著三星、宏達電、Sony、中國品牌等手機款式增加，4G用戶數升級5G也開始加溫，目前電信三雄用戶數都超過10萬戶，預期蘋果iPhone 5G上市，將帶起一波申辦潮，杜偉昱也認為，第4季購買5G手機及資費用戶將比第3季好很多。

杜偉昱表示，電信業者推出5G服務時，5G手機款數真的比較少，且多是高價手機，動輒2到3萬，但8月底左右，各家5G手機陸續推出，且價格拉低到1萬出頭，帶動5G手機銷售表現亮眼，再加上隨著蘋果支援5G的新一代iPhone即將上市，預期到年底的5G手機滲透率將達40%。

杜偉昱也認為，5G手機降價速度比4G時代來的快多了，也讓使用5G手機的用戶數滲透率將較4G時代明顯成長。

目前電信業者對於5G資費的手機補貼高於4G同資費水準，目前補貼金額約1萬多元，比4G手機及資費多一、兩千元。

5G 智慧手機 4G

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