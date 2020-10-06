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訊連推新一代安防解決方案 強化防疫功能

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
訊連發表新版FaceMe Security 安防解決方案。訊連/提供
訊連發表新版FaceMe Security 安防解決方案。訊連/提供

訊連科技（5203）發表新版FaceMe Security 安防解決方案，透過全新升級的FaceMe AI臉部辨識引擎，可於進出人員配戴口罩時進行員工、VIP、黑名單等身份辨識，更可透過全新的FaceMe Security Health Add-on功能，於場域出入口進行額溫量測、口罩偵測及身份辨識等，方便進行場域的健康量測及進出管理。此整合方案可適用於各種場域，並建置於辦公大樓、零售商店、餐廳、旅館、醫院、學校及公共運輸站等。

於智慧安控場景中，FaceMe Security提供端對端的解決方案在局端環境，提供即時人臉偵測、人臉辨識及訪客紀錄管理。全新的FaceMe Security Health Add-on擴充功能可檢視人員體溫及口罩配戴是否符合規定，並同步偵測人臉，與資料庫比對，即使配戴口罩也能精準辨識身分，達到智慧安控的成效。此外，於偵測到發燒、未配戴口罩或是黑名單人員時，透過U通訊即時通知相關人員進行應對。

「台灣進入後防疫時代，配戴口罩可有效阻止COVID-19病毒的傳播，然而口罩也為臉部辨識技術帶來極大考驗。」訊連科技黃肇雄執行長表示：「FaceMe Security可在人員配戴口罩時精準辨識其身分，提供高達95%的辨識率。同時亦可偵測多種材質、角度的口罩，及是否正確配戴口罩之狀態，為市面上唯一一款整合安控及健康偵測、口罩辨識的解決方案。」

口罩 臉部辨識 黑名單

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