奇景光電吳炳昌：主要業務動能強勁 將持續到第4季
奇景光電今（6）日提前公布自結今年第3季合併財務報表，營收、毛利率及每股盈餘（ADS），均優於8月6日法說會預估。
奇景光電執行長吳炳昌表示，奇景預期所有主要業務部門的強勁業務動能，將會持續到今年第4季，奇景將在11月的線上法說會，提供完整自結的2020年第3季合併財務報表，與第4季展望。
奇景今年第3季營收為2 億3,990萬美元（約新台幣70億6,800萬元），較上一季增加28.3%，優於原先法說會預估營收較第2季成長約20%。同時，奇景第3季營收較去年同期成長46.1%。
今年第3季毛利率約為22.3%，優於原先法說會預估毛利率較第2季21.0%持平至小跌。奇景第3季毛利率較上一季增加1.3個百分點，較去年同期毛利率19.5%增加2.8個百分點。
今年第3季ADS預計約為4.9美分（約新台幣1.44元），優於原先法說會預估每ADS盈餘在2.0美分至2.8 美分之間（約新台幣 0.60元至 0.84 元），奇景第3季ADS較上一季增加510.0%，較去年同期增加217.1%。
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