新創OVO攻串流電視軟硬體 推百吋無框電視K1投影機

台灣串流電視新創「OVO」發表新品「百吋無框電視K1」，將電視盒、正版影視內容、高規格音響，整合在高亮、高畫質投影機中，在客廳、房間、會議或露營，只要一面白牆，能投射出上百吋影音視聽內容。OVO無框電視K1搭載的串流電視系統「OVO TV OS」平台正式上線並積極找尋授權合作夥伴，今年會有國內電視品牌業者在產品中內建此作業系統。

OVO團隊在2013年從國內晶片業者獨立創業，先以生產電視機上盒，搭配影視訂閱、廣告等數位服務，近兩年發展串流電視，以國際大廠發展投影模式的「無框電視」為主，但在投影機中整合自有機上盒軟體平台、高規格影音多媒體晶片，一台投影機可具備家庭聲光娛樂效果，同時機上盒軟體平台OVO TV OS也授權給電視機硬體或電視盒廠商於海內外市場銷售。

OVO先前銷售機上盒約15萬台，訂閱內容用戶約10%，目前訂閱用戶與廣告及銷售機上盒為主要收入。OVO 創辦人暨執行長吳有順表示，電視機市場2021年約90萬台，其中約有5%為正在成長中的投影式無框電視，OVO希望無框電視K1取得三成的市佔率，也就是銷售超過一萬台。

另外，OVO開發的串流電視系統OVO TV OS平台，積極找電視業者合作，今年已有客戶引進到產品中，明年會有更多本土品牌引進這套軟體平台。率先將串流電視頻道與 LINE TV、四季線上、friDay影音、myVideo、KKTV、LiTV、Vidol、歡樂看、動畫瘋、YouTube 等OTT內容整合到同一個介面，開機可追劇、看電視。吳有順表示，目前將串流電視平台積極整合投影機，提供深度家用娛樂，而非「投影機+螢幕」，希望逐步打開家用娛樂影音市場。