氣立9月營收1.34億、年增32% 優於公司預期

台灣氣立（4555）今（6）日公布9月營收1.34億元、年增32%，在5G需求及中國政府推動國產設備自製化情況下，9月營收維持高檔水準，優於公司預期。

氣立前三季營收累計11.75億元，年增15%；法人估，即使進入傳統淡季，但因下游備貨力道仍然不弱，全年維持兩位數成長走勢可期。

氣立指出，第3季整體出貨，主要為消費性電子產業設備需求持續暢旺，如智慧型手機、筆電平板、PCB等相關供應鏈自動化設備，均在5G需求的帶動下成長強勁。

此外，其他包括車用、化工、工具機、焊接及太陽能產業，亦較第2季有明顯成長，帶動氣立營收維持在水準之上。

展望明年，氣立持審慎樂觀看法，表示主要客戶成長動能強勁及自動化需求趨勢不變，可帶動訂單持續暢旺。

另外，平湖新廠亦進入最後完工階段，年底前可望搬遷與調整集團產線，在新廠產能挹注、加上5G需求動能延續，氣立2021年的營收規模有望挑戰新高。