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後疫情時代資安危機 KPMG：傳統三防線已無法滿足

經濟日報 / 記者程士華／即時報導
安侯建業今（6）日舉辦「打擊金融犯罪風險管理趨勢」研討會。圖／安侯建業提供
安侯建業今（6）日舉辦「打擊金融犯罪風險管理趨勢」研討會。圖／安侯建業提供

日新月異的資安攻擊，對於含金量高的金融業更是一大威脅，安侯建業聯合會計師事務所今（6）日舉辦「打擊金融犯罪風險管理趨勢」研討會，金融服務產業主持會計師吳麟指出，新冠肺炎爆發後，高度使用資訊科技，使金融產業資安風險更加提高，傳統風險管理三道防線，已經逐漸無法滿足當前金融犯罪風險管理的需求。

研討會過程中，法務部調查局官員表示，從日前中油遭駭的事件可發現，目前勒索軟體的攻擊，已是企業資安的主要危機之一，其次則是物聯網風險，勒索病毒甚至可能透過資安防護較弱的物聯網設備，入侵到企業的中樞系統。

安侯建業風險顧問執行副總朱成光表示，金融犯罪的態樣，隨著科技演進，犯罪方法亦趨多樣化發展，除了既有內控環境與作業流程管理外，針對員工行為面，如何進行宣導與教育訓練降低舞弊風險之產生外，亦須思考採行新興科技之方法，建議引進AI、機器學習及認知科技等，透過資訊科技軌跡，強化分析管理員工行為面之監督，以達到預警偵測之防範目標。

 朱成光指出，新冠肺炎也大大加深金融犯罪爆發的頻率與衝擊，提醒企業永遠要記得超前部署，透過新興科技的導入，針對現有資料分析結果，發展出金融犯罪預警系統及交易監控情境，識別潛在的風險情境或客戶的異常交易行為，及早找出可能的問題點。 

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