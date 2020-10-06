迎接後疫經濟 工研院發表新人才需求與五大產業新商機

美中貿易戰與新冠肺炎疫情相繼來襲，全球局勢重新洗牌。為掌握新常態（New Normal）市場契機，工研院今（6）日舉辦《韌生態：跨域創價 人才領航》專刊發表暨跨域創新論壇。

會中並發表年度專刊，特別邀請多位知名貴賓及學者包括：文化內容策進院董事長丁曉菁、工研院資訊與通訊研究所所長闕志克、酷碁科技總經理鍾逸鈞、台灣生醫材料公司總經理廖俊仁、弘道老人福利基金會執行長李若綺、健格科技董事長李坤鍾等參與專題演說和論壇。主題聚焦後疫時代來臨，人才為創新之本，更是企業未來能否生存的關鍵，台灣應培育4種關鍵新人才，把握轉型升級的機會，在全球大勢中搶得新契機。

工研院院長劉文雄表示，跨領域人才乃大勢所趨，在後疫時代，唯有以人為本的跨域創新，方能帶動轉型升級，成就多元韌性。工研院研議2030技術策略與藍圖，洞察未來十年市場需求，無論是自駕車、智慧醫療、智慧製造等應用，都是需要跨領域整合方案，充分反應出跨領域專長的重要性。工研院長年投入跨領域合作，每年服務逾1萬家不同領域的企業，是人才跨領域成長的最佳平台；此外，工研院不僅培育跨領域人才，也培育跨國人才，繼2019年工研院以機構對機構的方式與加州大學洛杉磯分校（UCLA）攜手開發前瞻AI機器人技術，建立人工智慧與機器人產學研合作網絡；今年將與加州大學聖地牙哥分校（UCSD）副校長Elizabeth H. Simmons共同簽署合作備忘錄，預期會以人工智慧跨領域先進神經工程或腦肌介面的技術應用為合作啟始，加速跨領域前瞻研究及市場應用。

劉文雄指出，國發會公布最新人口推估報告，我國2020年已提早進入「人口負成長的時代」，對企業首當其衝的影響是勞動力不足，根據牛津大學Oxford Economy研究團隊預測，現有的702種職業，未來10-20年有47％會消失。科技人才是工研院不可或缺的基盤，因此工研院除了致力育才，也展開留才的超前部署，兩年前推動工研院文化改造，重視以績效為基礎的薪資與獎勵，並建構「創新的思維」、「開放式溝通」、「敏捷式管理」三項文化DNA，鼓勵同仁跳脫框架，不怕失敗，嘗試創新的做法與突破；打造開放對話的環境，營造溝通信任的共事經驗；以及以目標為導向，提升敏捷管理及創造新的團隊成果，營造出更有利研發人員發揮創意、追求夢想的環境，吸引更多志同道合的夥伴，與工研院同行，共同開創未來。

2020年代表字「機」：是危機，也是新機運

工研院產業科技國際策略發展所所長暨人工智慧策略辦公室主任蘇孟宗指出，2020年可以「機」作為代表字，意指危機，也將迎來台灣的新機運。今年有兩件撼動全球的重大事件：新冠肺炎疫情迅速在全球蔓延、以及美中貿易戰已經演變為科技戰，兩者在規模及影響上，均造成國際重大危機。新冠肺炎全球確診已超過數千萬人，許多專家預測，未來每隔幾年就會出現重大疫情，可能會成為全球的新常態；美中對峙則造成全球既有的製造供應鏈分裂，並衝擊全球科技創新的研發合作生態。加以數位經濟來臨，預期大企業將加碼投入資源與科技，加速數位轉型的腳步，將產生大者恆大的趨勢，台灣中小企業占所有企業的比例高達9成，無法決勝於規模。

根據工研院IEKCQM預測團隊研究結果，預測2020年台灣製造業產值將為18.6兆元新台幣，產值較去年減少約5%。面對困局，蘇孟宗進一步指出，「危機」即「轉機」，2020年也是調整台灣產業體質的最好時機。他建議，臺灣受限於資源條件及國際製造版圖的遷移，要從在台建廠生產出口到海外（台灣製造，Made in Taiwan）的基礎上，接下來應發揮在地多元文化與服務的精神等優勢，力拼高度專業、技術整合實現跨域創價。具體來說，台商可建立以台灣為基地的全球製造布局（製造台灣，Made by Taiwan），負責製造策略的「大腦」角色，透過跨國分散式製造策略，進行智慧技術布局，賺取智財、遠距營運監控分析、IT系統等附加價值商機。

專刊揭示：台灣亟需5大跨域創新、4種關鍵新人才

專刊發表會邀請蘇孟宗與5位國內進行跨域創新的企業代表，共同分享成功心法，皆一致認同人才為創新之本，更是企業在未來能否生存的關鍵。過去台灣專注製造，產出一批批價廉物美新產品，面對後疫時代的大變革與大趨勢，台灣必須培育以「人」為本的跨域創新關鍵角色，發揮多元文化與人才優勢，找出新的需求、服務與商業模式，才能成為台灣整體產業的實力，在國際市場脫穎而出。

今年專刊《韌生態：跨域創價 人才領航》一書中，總共匯聚22個國內外經典案例，並從中歸納分析出後疫時代來臨，台灣應積極發展的5大類跨域創新—跨區域創新、跨應用創新、跨技術創新、跨世代創新與跨文化創新，不僅只聚焦在經濟，更展現對於社會與環境的關懷；以及實現跨域創新的4大關鍵新人才—創意偵察員、創新促進者、堅毅實驗家與資源啟動者。