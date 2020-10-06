微軟助打造台灣新創國家隊 吸引101家企業探尋商機

台灣微軟今（6）日宣布微軟新創加速器在經濟部大力支持下，與國發會、貿協、政大金融科技研究中心合作，力助政府打造台灣新創國家隊，今微軟新創加速器第二期Demo Day更成功促成101家國內外企業參與，促進台灣在雲端、AI技術發展、金融科技、智慧工廠、智慧零售和5G工業物聯網等多項產業領域發展，加速數位轉型與智能跨業合作。

微軟新創加速器自2019年成立以來，共累計培育32家新創團隊，獲得創投企業共3億8千萬元資金挹注，創造共計61個專案合作，已超過5億3 千萬元以上的商機規模，其中更有7家新創公司已成為微軟全球合作夥伴。

台灣微軟總經理孫基康表示，微軟新創加速器計畫目的在幫助全球B2B新創公司快速成長，目前已有140多個國家的新創團隊，透用微軟技術與資源、串聯全球企業，幫助全球新創公司創造超過10億美金的銷售機會。

微軟第二期新創加速器招募橫跨人工智慧、物聯網、區塊鏈、AR和VR等各產業領域的18家台灣新創團隊，並已接受雲端、AI、大數據等技術，及營運或市場等面向的資源協助，加上多場紮實的專業訓練課程，近半年期間獲得技術、政府及企業合作資源、加速器校友等能量注入，展現優異實力。

在全球新冠肺炎疫情危機下，光禾感知運用微軟最新科技打造全新O’EXPO虛擬博覽會，打破國際疫情壁壘，讓全球買家與台灣企業線上相會，構建展覽新形態；杰悉科技利用雲端運算資源打造科幻電影般3D虛擬智慧工廠，讓物聯網視覺化管理成為現實；深義分析運用人工智慧革新零售產業，推動產品化大數據分析預測技術，獲得全聯實業股份有限公司支持，為其創造更高價值的商業分析、顧客經營策略及落地應用。

微軟新創加速器在特拉維夫、班加羅爾、雪梨、倫敦、北京等地都有據點，累積了豐富的育成經驗，近年更將國際資源及技術帶入台灣，積極規劃資源培育台灣新創團隊，幫助新創克服從草創到成熟的各階段中，常遇到的商業模式、架構成熟度及資訊安全等進入市場的三大障礙。微軟新創生態系今已成形，更有7家台灣新創公司已成為微軟合作夥伴。