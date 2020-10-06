快訊

直播／「地球上最浪漫的演唱會」 眾星齊聚為黃鴻升追思

台美有邦交時曾8次共同兵推 當年是如何反擊共軍攻台劇本

微軟助打造台灣新創國家隊 吸引101家企業探尋商機

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

台灣微軟今（6）日宣布微軟新創加速器在經濟部大力支持下，與國發會、貿協、政大金融科技研究中心合作，力助政府打造台灣新創國家隊，今微軟新創加速器第二期Demo Day更成功促成101家國內外企業參與，促進台灣在雲端、AI技術發展、金融科技、智慧工廠、智慧零售和5G工業物聯網等多項產業領域發展，加速數位轉型與智能跨業合作。

微軟新創加速器自2019年成立以來，共累計培育32家新創團隊，獲得創投企業共3億8千萬元資金挹注，創造共計61個專案合作，已超過5億3 千萬元以上的商機規模，其中更有7家新創公司已成為微軟全球合作夥伴。

台灣微軟總經理孫基康表示，微軟新創加速器計畫目的在幫助全球B2B新創公司快速成長，目前已有140多個國家的新創團隊，透用微軟技術與資源、串聯全球企業，幫助全球新創公司創造超過10億美金的銷售機會。

微軟第二期新創加速器招募橫跨人工智慧、物聯網、區塊鏈、AR和VR等各產業領域的18家台灣新創團隊，並已接受雲端、AI、大數據等技術，及營運或市場等面向的資源協助，加上多場紮實的專業訓練課程，近半年期間獲得技術、政府及企業合作資源、加速器校友等能量注入，展現優異實力。

在全球新冠肺炎疫情危機下，光禾感知運用微軟最新科技打造全新O’EXPO虛擬博覽會，打破國際疫情壁壘，讓全球買家與台灣企業線上相會，構建展覽新形態；杰悉科技利用雲端運算資源打造科幻電影般3D虛擬智慧工廠，讓物聯網視覺化管理成為現實；深義分析運用人工智慧革新零售產業，推動產品化大數據分析預測技術，獲得全聯實業股份有限公司支持，為其創造更高價值的商業分析、顧客經營策略及落地應用。

微軟新創加速器在特拉維夫、班加羅爾、雪梨、倫敦、北京等地都有據點，累積了豐富的育成經驗，近年更將國際資源及技術帶入台灣，積極規劃資源培育台灣新創團隊，幫助新創克服從草創到成熟的各階段中，常遇到的商業模式、架構成熟度及資訊安全等進入市場的三大障礙。微軟新創生態系今已成形，更有7家台灣新創公司已成為微軟合作夥伴。

微軟 雲端運算 物聯網

延伸閱讀

震撼！街口金融科技宣布退出街口投信董事會

表單軟體未更新 英恐漏算確診人數

NVIDIA透過GPU加速協助微軟打造現代化辦公體驗

微軟終於讓Windows on Snapdragon硬體環境 可相容64位元x64應用程式

相關新聞

台積電上班「輪班到死」？同業點破：程度等於看到的上班文化

不少理工相關科系者畢業後會想進入台積電工作，不外乎是因為台積電的薪資、分紅、未來發展性等優勢，但也有人認為台積電的工時長、生活常常被工作綁死，好奇想到台積電上班的好處到底為何？想不到被網友點破「程度到哪裡，看到台積電的上班文化就到哪裡」。

隆達與美國艾克斯光電深度技術合作 搶MicroLED市場

隆達電子（3698）與美國MicroLED的領導公司-艾克斯光電公司（X Display Company，以下稱XDC）...

線上越南台灣形象展登場 推買主與參展商虛擬洽談

「2020線上越南台灣形象展」今（6）日於線上展開，展覽為期三天，台灣參展商達135家、預約觀展越南買主也達220家，是...

Pure Storage產品獲AWS Outposts認證 攻混合雲市場

那斯達克掛牌的專業儲存服務廠Pure Storage，今（6）日宣布旗下產品FlashBlade已獲得AWS Outpo...

華通9月營收寫新高 Q4營運喊衝

PCB大廠華通（2313）在智慧手機旺季加持下，9月營收寫下歷年同期新高，且為單月歷史次高紀錄，展望第4季，在美系大客戶...

新iPhone上市 鴻海第4季營收可望季增五成

鴻海（2317）9月營收站上今年單月新高，月增10.9%，惟iPhone 12系列遲到，導致鴻海今年第3季表現不如往年，...

2020第五屆台積電青年築夢計畫 今日開跑

台積電文教基金會為鼓勵青年以創新精神勇敢築夢，自2016年起舉辦「台積電青年築夢計畫」，今(6)日於台積創新館舉辦第五屆...

台灣智慧製造大聯盟 打造亞洲高階製造中心

台灣機械公會與電電公會今天舉辦「台灣智慧製造大聯盟成立大會」，並集結工研院，精機中心，金屬中心，資策會與軟體協會等法人，...

疫情重創產業！馬稠後產業園區後期 首次售地不如預期

嘉義縣馬稠後產業園區後期開發工程，去年12月蔡英文總統主持動土典禮，園區以長照園區及機械園區做發展主軸，規畫全國唯一智慧...

科學園區今年高速成長 1-8月營業額年增兩位數

今（109）年1-8月三大科學園區營業額1兆9,037億元，較去年同期增14.2％。成長速度以中科最快，年增22.2%；...

蘋果新品挹注 外資估鴻海第4季營收季增36%

鴻海第3季營收季增14.3%，優於市場預期，美系外資認為在蘋果新品放量挹注下，第4季營收將季增36%，維持加碼評等和目標...

台積電股價強彈 市值攀至11.46兆元

美股勁揚，道瓊工業指數大漲465.83點，台積電美國存託憑證（ADR）強彈4.63%，帶動台積電今天股價表現強勁，早盤達...

熱門新聞

可成大轉型 聚焦三領域

貨櫃海運服務費 大漲價

央行副總裁：房價上漲前應超前部署

獨家／觀光發展基金將見底 21年來首度舉債

傳沃旭砍單風電本土化恐瓦解？經濟部政次：只是生產瑕疵

新台幣幣攻破楊金龍防線 收盤見28字頭、創九年新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。